CAN 2023 : Le Maroc, l’Algérie et le Sénégal rejoignent la Côte d’Ivoire

Le Patriote

Les différents statuts de dégagent au fur et à mesure dans les différents groupes qualificatifs. C’est le cas des groupes F, K et L où le Maroc, l’Algérie et le Sénégal sont déjà qualifiés pour la phase finale de la 34eme CAN au terme de la 4eme journée.

Dans un groupe à trois, les Lions de l’Atlas ont composté leur ticket depuis le nul de la 3eme journée entre l’Afrique du Sud et le Liberia (2-2). Le Maroc compte 6 points + 3 devant les Bafana Bafana et les Libériens avec un point chacun. Le Maroc croise l’Afrique du Sud lors de la 5eme journée et terminera par le Liberia sa phase de qualification.

L’Algérie (12 points) dans le groupe F, c’est quatre match quatre victoires, sept but marqués contre un seul encaissés.

Les Fennecs, à deux journées du terme des qualifications, sont déjà installés à Abidjan. Les hommes de Djamel Belmadi ont défait le Niger (1-0), le lundi 27 mars, pour acter leur qualification. La Tanzanie, le Niger et l’Ouganda se livreront bataille lors des deux prochaines journées pour la seconde place qualificative.

Le Sénégal, grâce à un but de Boulaye Dia, a défait le Mozambique (1-0) et de qualifie ainsi pour la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Les Champions d’Afrique en titre comptent quatre victoires en autant de matchs et dominent logiquement le groupe L avec 12 points. Le Mozambique (4 points), le Rwanda (2 points) et le Bénin (1 point) se battront jusqu’au bout pour la deuxième place qualificative.

L’Egypte et la Guinée y sont ou presque

Sauf cataclysme, les Pharaons d’Egypte et le Sily National feront des élus de la 34eme édition de la CAN à Abidjan. Respectivement première et deuxième avec le même nombre de points, l’Egypte (9 points +5) et la Guinée (9 points+3) ont largement distancé leurs adversaires du groupe D. A deux journées de la fin de la phase éliminatoire, le Malawi (3 points -6) et l’Éthiopie (3 points -2) sont relégués à 6 points. La Guinée est allée battre l’Ethiopie sur ses installations (3-2), le lundi 27 mars. Avant que ce mardi 28 mars, l’Egypte ne dynamite le Malawi (4-0). Guinéens et Égyptiens se donnent rendez-vous le 12 juin dans un combat pour la première place du groupe.

La Guinée équatoriale (9 points +1), dans le groupe J, est aussi bien partie pour être du contingent attendu en Côte d’Ivoire, après sa victoire (3-2) devant le Botswana lors de la 4e journée. La Tunisie (7 points), qui croisait la Libye (3 points) au moment où nous mettions sous presse, validerait son ticket en cas de victoire.

Le Cameroun doublé par la Namibie

Dans un groupe à trois après le retrait du Kenya, le Cameroun s’est mis en danger et risque de regarder la CAN 2023 à la télévision. Contraints au nul (1-1) à Yaoundé lors de la 3eme journée, les Lions Indomptables se sont inclinés (1-2), ce mardi 28 mars, à Johannesburg en Afrique du Sud. Les coéquipiers de Vincent Aboubakar cèdent ainsi la première place du groupe C à leur bourreau du jour. La Namibie comptabilise dorénavant 5 points + 1 avant leur dernier match de qualification contre le Burundi (1 point-1), le 12 juin prochain. En cas de victoire, les « Brave Warriors » prendront ainsi le vol à destination d’Abidjan en janvier 2024. Et le Cameroun (4 points +0) disputera son dernier match le 4 septembre pour la deuxième place du groupe.

Toujours indécis dans le groupe E

C’est le groupe du Ghana (8 points+ 4). Derrière, la République centrafricaine (7 points +4) est en pole pour sa première qualification à une phase finale de CAN. Les Fauves ont dominé les Barea de Madagascar (2-0), le lundi 27 mars, à Yaoundé. En cas de victoire, le 12 juin prochain, lors de la 5eme journée, la République centrafricaine se qualifierait pour sa première phase finale de la CAN. Mais dans ce groupe, rien n’est sûr. Même l’Angola, actuel troisième avec 5 points +0 peut toujours prétendre à la qualification. Seul Madagascar est hors course au terme de la 4e journée.

OUATTARA GAOUSSOU

Source: Le Patriote