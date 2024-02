CAN 2023 : la Côte d’Ivoire soulève le trophée !

Vainqueur renversant du Nigeria (2-1) ce dimanche en finale, la Côte d’Ivoire a remporté la troisième CAN de son histoire après 1990 et 2015, qui plus est à domicile.

Après avoir pris le temps de prier tous ensemble au centre du terrain au coup de sifflet final puis avoir assisté aux premières remises de médailles, les Eléphants ont été invités à venir sur le podium afin de recevoir leur trophée. Celui-ci a été remis par Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, et Gianni Infantino, le président de la FIFA, au capitaine ivoirien Max-Alain Gradel, et au président de la république, Alassane Ouattara, qui ont soulevé la coupe ensemble dans le stade portant le nom du dirigeant. Une vraie page d’histoire. Et le coup d’envoi d’une fête qui n’est pas près de s’arrêter !

C’est la 3e victoire de la Côte d’Ivoire en Coupe d’Afrique des Nations, après 1992 et 2015. Les Eléphants ont aussi été finalistes en 2006 et 2012 et ont terminé 3e en 1965, 1968, 1986 et 1994 et 4e en 1970 et 2008.

Le Nigeria a lui aussi remporté trois fois la CAN, en 1980, 1994 et 2013. C’est la 5e finale perdue par les Super Eagles, après 1984, 1988, 1990 et 2000.

Samedi, l’Afrique du Sud, entraînée par Hugo Broos, avait pris la 3e place en battant la RD Congo aux tirs au but dans la petite finale.

En savoir plus

Source: afrik-foot.com

Afrik-Foot, c’est l’actualité du football africain. CAN, Coupe du Monde, Ligue des Champions, toutes les infos sur les joueurs africains d’Europe et les clubs d’Afrique.