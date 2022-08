Campagne d’aspiration des eaux pluviales dans places publiques

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, M. Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, a lancé mardi soir, depuis le quartier de Sebkha, lors d’une visite de terrain dans les quartiers inondés par les pluies récentes, une campagne pour aspirer ces eaux des rues et ruelles latérales et des places publiques dans les trois wilayas de Nouakchott.

Au cours de la visite, des quartiers de la moughataa de Sebkha, du marché d’El Mina et de la moughataa de Tevragh Zeina, le ministre a suivi des explications fournies par le directeur général de l’Office National de l’Assainissement, M. Mohamed Lemine Ould Khatri, sur le plan adopté dans cette campagne et les efforts entrepris pour éliminer les eaux stagnantes et les moyens utilisés pour ce faire.

Dans une déclaration à l’Agence mauritanienne d’information, peu après la visite, le ministre a affirmé que cette campagne vise à aspirer les eaux de pluie dans les rues secondaires, les quartiers résidentiels et les places publiques dans les trois wilayas de Nouakchott.

Opération d’aspiration des eaux pluviales

Il a souligné qu’il s’agit de la première opération du genre, où l’aspiration des eaux pluviales ne se limitait pas, comme autrefois, aux rues et aux carrefours et grands axes du centre de la capitale.

M. Sidi Mohamed Ould Taleb Amar a ajouté que l’Office National de l’Assainissement a réalisé un excellent travail au cours des derniers jours, ce qui a permis d’aspirer 98 560 mètres cubes d’eaux pluviales, louant dans ce contexte, les efforts de tous les acteurs qui ont contribué à l’opération, notamment la Délégation Générale pour Sécurité civile et la gestion des crises.

Il a souligné que l’opération d’aspiration de l’eau était assurée par des pompes fonctionnant dans le cadre du réseau de drainage des eaux pluviales, en plus d’un parc de réservoirs appartenant à l’Office national de l’assainissement, indiquant que cette quantité était vidée dans des endroits prévus à cet effet.

Le ministre a expliqué que la situation de l’assainissement dans la ville de Nouakchott n’est pas satisfaisante. Elle résulte d’accumulations d’actions négatives dans le passé, principalement dues à l’absence de planification, notant que le département œuvrera, sous les directives de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à trouver des solutions appropriées et durables pour toute situation similaire et dans les meilleurs délais.

La visite s’est déroulée en présence du wali de Nouakchott- Ouest, de plusieurs cadres du ministère et de représentants des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya de Nouakchott Ouest.