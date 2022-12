Bulletin sur le criquet pèlerin No 530 (7 decembre 2022)

Petite résurgence en Mauritanie

La situation relative au Criquet pèlerin est restée calme en novembre. Une petite résurgence s’est développée début novembre où des larves, des groupes et bandes larvaires ont été observés au sein d’une zone d’une superficie de 100 km sur 70 km environ dans le nord-ouest de la Mauritanie. Les équipes terrestres ont traité 2 298 ha. Au Soudan, des ailés en faibles effectifs ont été d’abord observés cette année dans les zones de reproduction hivernale le long de la côte de la mer Rouge où quelques accouplements avaient commencé. Des ailés isolés ont également été observés dans les zones côtières de l’Érythrée, du sud-est de l’Égypte et du nord-ouest de la Somalie. Au Yémen, des ailés en faibles effectifs sont présents sur la côte depuis septembre. Dans la Région occidentale, la reproduction estivale est terminée. Pendant la période de prévision, les précipitations pourraient être légèrement supérieures à la normale en décembre et janvier dans les parties septentrionales de la côte de la mer Rouge dans le nord de l’Arabie saoudite, en Égypte et au Soudan, tandis la saison sera plus sèche que la normale dans les zones méridionales, en Érythrée, dans le sud de l’Arabie saoudite, au Yémen et dans le nord de la Somalie. Par conséquent, on s’attend à une reproduction à petite échelle d’une seule génération pendant la saison hivernale. Dans le nord-ouest de la Mauritanie, des groupes d’ailés se formeront probablement en décembre mais ils devraient décroître suite aux opérations de lutte, au dessèchement de la végétation et à l’absence probable de pluies. On ne s’attend à aucun développement significatif.

