À huit mois de la fin du mandat présidentiel, la pandémie a exacerbé des problèmes majeurs qui ne sont pas nouveaux, mais que nous ne pouvons plus ignorer. Les système de santé ont montré leurs limites. Il ne s’agit plus d’évaluations ou d’expertises, il s’agit d’agir.

Nous avons déjà commencé cette transformation. La ministre de la Santé, Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, espère continuer à améliorer la qualité de l’accueil et la rapidité de prise en charge aux urgences hospitalières.

Si la pandémie a mis en lumière des problèmes importants qu’il faut prendre au sérieux, elle a ensuite permis d’explorer de nouvelles solutions très prometteuses.

Par exemple, un succès extraordinaire, l’avancée de la campagne de vaccination montre ensuite notre grande résilience.

Les systèmes de santé sont devenus bureaucratiques, encombrants et technologiquement dépassés. Celui de demain sera plus simple et plus convivial.

La ministre s’appuiera sur la meilleure technologie et les meilleures pratiques. Ce sera encore une fois un immense succès dont nous pouvons finalement être fiers.

Stratégie de Madame la ministre

Cette transformation doit toujours garder à l’esprit le même objectif : maintenir les Mauritaniens en bonne santé.

À cet effet, la Ministre a mis l’accent sur la pertinence, l’efficacité et la création de valeur avec pour stratégie :

l’accessibilité, l’Équité, la qualité des soins, et le progrès.

Le plan présenté aujourd’hui n’est qu’une ébauche de ce qu’elle propose. C’est premièrement le fruit des échanges, des rencontres et des collaborations qu’elle a eu ces derniers jours, et elle continue deuxièment de travailler avec des partenaires pour améliorer ce pavillon ultra-sensible.

Elle a écouté les points de vue du terrain et des citoyens, en s’appuyant sur les bonnes pratiques et les bonnes idées.

Bravo, Madame la Ministre. Se focaliser sur une seule thématique est une décision efficace et gratifiante que de faire plusieurs choses à la fois et en huit mois seulement.

Ahmed Ould Bettar