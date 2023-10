BPM à la rencontre de la diaspora mauritanienne aux Etats-Unis d’Amérique et au Canada.

En préparation depuis plusieurs semaines, la Banque Populaire de Mauritanie lance une campagne commerciale et de sensibilisation marquée par l’organisation d’évènements de rencontres qui auront lieu dans les principales villes des Etats-Unis et du Canada, accueillant une diaspora mauritanienne importante.

Durant cette mission commerciale, une équipe représentant la Banque Populaire de Mauritanie organisera plusieurs rencontres, en collaboration avec les présidents des bureaux de la diaspora, les représentants des communautés et les membres socialement actifs de la diaspora de chaque ville.

Cet évènement sera l’occasion de partager un moment convivial, comprendre leurs attentes, leur proposer des produits et des services de la Banque pouvant améliorer la gestion de leur finance au quotidien et accompagner leurs futurs projets en Mauritanie.

En particulier, toutes les questions liées à l’ouverture et à la gestion d’un compte bancaire à distance, à la demande de produits et services bancaires, aux conditions d’éligibilité à une solution de financement immobilier seront abordées, ainsi que celles liées à la gestion des réclamations.

Nous invitons tous les mauritaniens résidant aux USA à prendre connaissance des informations suivantes et à nous rejoindre aux lieux et horaires prévus, par ville, lesquels seront communiqués sur nos réseaux sociaux et via les plateformes actives de la Diaspora.

INFORMATION EVENEMENTS, LIEUX ET HORAIRES :

• Premier évènement : Le 7 Octobre 2023 Ville : Nouvelle-Orléans, Louisiana

Adresse: MARRIOTT HOTEL 3838 N. Causeway Blvd. Metairie, LA. 70002

Horaire : à partir de 17h30, heure locale

————————————————-

• Deuxième évènement : Le 9 Octobre 2023 Ville : Cincinnati, Ohio

Adresse: THE WESTIN CINCINNATI , 21 East 5th Street .Cincinnati, OH 45202

Horaire : à partir de 17h30, heure locale

————————————————

• Troisième évènement : Le 11 Octobre 2023 Ville : Louisville, Kentucky

Adresse : HOLIDAY INN LOUISVILLE EAST ,1325 S Hurstbourne Pkwy, Louisville, KY 40222, États-Unis

Horaire : à partir de 17h30, heure locale

————————————————-

• Quatrième évènement : Le 13 Octobre 2023 Ville : Indianapolis, Indiana

Adresse: WYNDHAM INDIANAPOLIS WEST , 2544 Executive Dr, Indianapolis, IN 46241, États-Unis

Horaire : à partir de 17h30, heure locale

———————————————–

• Cinquième évènement : Le 15 Octobre 2023 Ville : Detroit , Michigan ( A confirmer)

Adresse : à venir Horaire : à partir de 17h30, heure locale

——————————————

• Sixième évènement : Le 17 Octobre 2023 Ville : Washington DC, Columbia

Adresse : à venir Horaire : à partir de 17h30, heure locale

———————————————-

• Septième évènement : Le 19 Octobre 2023 Ville : New York

Adresse : à venir Horaire : à partir de 17h30, heure locale

——————————————–

• Huitième évènement : Le 22 Octobre 2023 Ville : Montréal

Adresse : Hôtel Bonaventure, 900 de la Gauchetière, Ouest Montréal, Quebec H5A 1 E4

Horaire : à partir de 17h00, heure locale

Source: RimNow