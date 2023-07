Bowba MATOUG, « le financement des PME en Mauritanie est maintenant possible »

Bowba MATOUG, directrice financière et de contrôle de gestion de la Banque mauritanienne de l’Investissement (BMI) a participé au Forum international des compétences organisées du 04 au 05 juillet à Nouakchott. Après son intervention au sein du panel2 sous le thème : Secteur privé et développement du contenu local, au micro de Financial Afrik, la directrice est revenu sur la nouvelle politique de la banque concernant les PME mauritanienne.

La Banque Mauritanienne de l’Investissement est une institution financière engagée à faire profiter des avantages de la finance islamique. Elle œuvre également à favoriser l’accès aux financements par une implication directe dans plusieurs projets d’infrastructures et par l’accompagnement de ceux qui osent investir et entendent réussir leurs projets.

Financial Afrik