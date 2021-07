Bourita s’entretient avec le président du Bureau de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale mauritanienne.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, mardi à Rabat, avec le président du bureau de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale mauritanienne, Mohamed El Mostapha Mohamed Lemine Zeidane, sur les moyens de promouvoir les relations bilatérales et de hisser le partenariat entre les deux pays.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens, le parlementaire mauritanien a indiqué que la rencontre a été marquée de succès, faisant état de la pleine disposition de M. Bourita à “consolider les relations bilatérales de sorte qu’elles soient productives et utiles pour les peuples des deux pays frères”.

Il a en outre relevé que la visite qu’il effectue au Royaume, en compagnie de sa délégation, vise à renforcer les relations bilatérales entre le Maroc et la Mauritanie en général et entre les institutions législatives des deux pays en particulier.

Il s’agit également de s’informer de près de l’action des Chambres des représentants et des conseillers et d’échanger les expériences et les expertises dans le domaine législatif, a-t-il fait savoir, formulant le vœu de faire avancer les relations bilatérales entre le Maroc et la Mauritanie.

M. Lemine Zeidane est en visite au Maroc à la tête d’une délégation qui comprend le vice-président du bureau de la Commission des relations extérieures, Taleb Moustapha Mohamed Lemine Sidi Abdella, et plusieurs membres du bureau.

Lundi, la délégation mauritanienne a eu une série de rencontres avec plusieurs responsables marocains.

