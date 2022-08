Boghé : Adama Bocar Soko lance le coup d’envoi du tournoi annuel de football du district

Initiatives News – Ce 30 Juillet 2022 restera gravé dans l’agenda historique du Football à Boghé. La jeunesse de Boghé et le district de football ont honoré cette année 2022, l’un de leur fils pour parrainer ce tournoi annuel. Le parrain de cette édition 2022 est Mr Adama Bocar Soko ministre de l ‘agriculture.

Vingt clubs (20) issus des quatre communes du département sont présents. L’ouverture de cette cérémonie grandiose a eu lieu dans le nouveau stade municipal de Boghé.

Les clubs présents sont répartis en poule de cinq clubs à savoir : A- FC Boghé Dow, FC Bakaw, FC Base, FC Thienel et FC Lopél.

La poule B comprend : FC Thidé, FC Nioly Carrefour, FC Douboungo, FC Houdalaye et FC Thialgou.

La poule C, on trouve FC Doubango(Touldé), FC Canal+, FC Sayé, FC Aidiss, et FC New York.

Enfin, la dernière poule D est composée de : FC Gourel Boubou, FC Dioulom, FC Escale, FC Nioly et FC Ngorel.

Le ministre de l’agriculture Mr Adama Bocar Soko a donné le coup d’envoi sous des salves d’applaudissement des spectateurs et amateurs du ballon rond venus massivement pour assister à cet évènement qui se tient là, sous leurs yeux, dans le nouveau stade municipal de Boghé.

Les faits saillants de l’événement : Le défilé des équipes engagées dans ce tournoi, le passage du parrain devant les équipes, hymne national et les photos des équipes, le coup d’envoi symbolique du ministre accompagné de l’arbitre de la partie, A la pause, le public a suivi avec enthousiasme la démonstration des arts martiaux des disciples Dragon Noirs de Boghé du maître Mr Dem.

Ensuite, La prestation du jeune rappeur Abou Catal Fouta a fait vibrer le stade. La griotte vedette actuelle Boudy Gawlo et yero ont tenu haleine le public, rendant un vibrant hommage au parrain. Le coup d’envoi du match a eu lieu à 17H 15mn dans un stade plein à craquer.

Le trio arbitral : Sy Amadou Elhadj, Ba Ibrahima, Sy Alassane, Hamath Ba et le commissaire du match Samba Hamet Gaye. Le match d’ouverture a opposé dans la poule A FC Base de Boghé face FC Thienel, un match qui a démarré tambour battant et les deux équipes se sont livrées corps âmes.

Finalement à la 82 mn, le numéro 2 – Mamadou Gueye de Thienel ouvre le score. Rappelons, que ce tournoi s’étalera sur toute la période des vacances (juillet – septembre).

En dehors du football, d’autres objectifs sont visés par l’activité à savoir : la création des activités à même d’occuper la jeunesse durant les vacances, associer des activités socio-culturelles, civiques et éducatives en particulier pour la frange mineure de la jeunesse (cours de vacances en collaboration avec les associations des enseignants et parents d’élèves, ceci s’inscrit dans le cadre du principe de l’encadrement de la jeunesse en proie de plus en plus à différents défis de notre temps comme les stupéfiants.

Le parrain accompagnera toutes ces activités pendant les vacances et au-delà Adama Bocar Soko, ministre de l’agriculture et parrain de cette édition 2022 a recommandé fortement que la participation au tournoi soit la plus inclusive possible et d’y associer toutes les activités de développement et l’encadrement de la petite catégorie.

Le parrain du tournoi 2022 Mr Adama Bocar Soko est accompagnée d’une forte délégation comprenant, entre autres : Mr Jarre Ould Inalah (ambassadeur), Dia Moussa Al Husseini (cadre ATTM), le Fédéral Ndiaye Daouda, Ba Alassane Adama, Soko Ibrahim, Wone Mamadou Woissi, Ba Adama Moussa (maire de Boghé), Soko Oumar Bocar, maitre Ngaide Bocar, Thierno Moctar Lam, Ba Aliou Sileye, Lam Aliou, Ba Yaya, Sy Mamadou Amadou, AToumany Soko, Moctar Samba Diallo, Ba Sileye Amadou, Lam Abdoulaye Husseini, Ba Ousmane Demba, Ngaide Alassane, Mbaye Demba Yéro, Mamadou Ciré Ba, Aminata Soko, Ba Dieynaba dite Kéthiel Ba, Aminata Diam Ba, hadia Soko, dia Amadou Boukary, Amadou Dembary pour ne citer que cela.

Dans les tribunes : le Hakem départemental, le directeur régional de la jeunesse et surtout des anciens footballeurs et anciens arbitres du département de Boghé étaient témoins oculaires de l’histoire.

Enfin, selon les anciens footballeurs rencontrés au stade ils ont exprimé d’abord leur satisfaction générale à l’évènement disent « Pour la première fois dans l’histoire du football, ils n’ont jamais vu une telle mobilisation et ces supporters des deux camps qui ont donné de la voix haut et fort dans la sérénité jusqu’au coup de sifflet final. D’autres, ont parlé de pari réussi, il faudra continuer dans ce sens, être unie dans ces diversités culturelles. »

En savoir plus sur KASSATAYA