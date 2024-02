Birame Dah Ould Abeid, retirez votre contre-vérité !!

La vidéo qui circule oû Birame Dah Ould Abeid, « révèle », entre autre, que le Président de l’UFP Mohamed Ould Maouloud aurait reçu de Md Bouamatou 500 millions d’ouguiyas est juste la preuve monstrueuse de la dérive en matière d’éthique, dans laquelle une partie de la classe politique a basculé dans notre pays. Car il n’y a rien de plus faux qu’une telle affirmation! Rien de plus contraire à la vérité!

Devant n’importe quel tribunal, l’auteur d’une telle contre vérité tomberait comme un fruit pourri pour diffamation.

Il ne resterait alors à ses partisans que de se répandre dans les réseaux sociaux pour tenter de justifier l’injustifiable et de lancer leur fumigène pour brouiller les pistes et camoufler la triste vérité de leur énième scoop mensonger. L’intérêt juridique et moral du candidat à la présidentielle Birame et de ‘excuser et de retirer une telle ineptie pendant qu’il est temps… Quel triste pays!!

Gourmo Lô, 10 février 2024