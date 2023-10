Biram en mission auprès des ONG et institutions internationales Le député Biram Dah Abeid en mission auprès des ONG renommées et des institutions internationales

Biram en mission auprès des ONG et institutions internationales.

Le député Biram Dah Abeid en mission auprès des ONG renommées et des institutions internationales pour dénoncer l’accélération des violations graves des droits humains sous le régime du président Mohamed Cheikh El-Ghazouani, le rapt de Youba Siby à partir de Dakar le 15 septembre 2023, l’incarcération du député Mohamed Bouya Ould Cheikh Mohamed Fadel.

C’est pour la première fois dans l’histoire de cette démocratie à la Mauritanienne que la barre de dépouiller un député de son immunité parlementaire a été atteinte pour le mettre au bon vouloir de l’exécutif. Même au temp du régime d’exception du sanguinaire Ould Sid’ahmed Taya, nous n’avons pas eu cette situation. Tous les signaux sont au rouge.

Ici la Rencontre du député et président IRA Mauritanie, Biram Dah Abeid avec les partenaires à Genève, la présence du notable doyen André Barthélémy, de l’association Agir Ensemble pour les droits de l’homme à Lyon, il est parmi les hommes qui ont recensé la liste des tortionnaires au sein de l’armée Mauritanienne qui ont exécuté les soldats noirs mauritaniens entre 1989 et 1991; le staff de l’association Vivere avec son président Mik Hoffman, il y avait la présence des collaborateurs qui sont : Juan et Mathieu et Diko Hanoune, SG de l’association des haratine de Mauritanie en Europe (A.H.M.E).

Genève le 05 octobre 2023