Biram décrit les derniers régimes comme les plus médiocres

Le député parlementaire Biram Dah Abeid a décrit les derniers régimes en Mauritanie comme les plus médiocres, se référant au régime du président Mohamed Ould Ghazouani, ajoutant: « Chaque version est pire que celle qui l’a précédée. »

Lors de la séance de discussion du programme gouvernemental ce matin, Ould Dah Abeid a parlé d’un désastre qui se renouvelle avec le renouvellement des régimes et des gouvernements.

Il a ajouté que ceux qui les appellent gangs empêchent la rotation du pouvoir en contournant la loi, en interdisant les partis et en perturbant leur loi.

Le député a déclaré que les forces générées par l’arène à travers la lutte se battent par le vol de la loi, la falsification des élections et le fait de battre certaines personnes entre elles.

Il a également estimé que le peuple mauritanien est appauvri par « des projets fictifs et la rotation des gangs qui contrôlent les affaires du pays ».

Avec Alakhbar