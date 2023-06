Bill Gates rencontre le président chinois Xi Jinping à Pékin

Le fondateur de Microsoft, Bill Gates, a rencontré le président chinois Xi Jinping à Pékin, devenant ainsi le premier entrepreneur américain à obtenir une rencontre en personne avec le dirigeant chinois en 2023.

Xi Jinping a déclaré à Bill Gates qu’il était le premier « ami américain » qu’il rencontrait à Pékin cette année, a rapporté un journaliste de l’organe d’État chinois Global Times. Le président chinois a affirmé que la Chine avait toujours « placé ses espoirs dans le peuple américain » et qu’elle espérait voir naître une « amitié durable » entre les peuples des deux pays, une remarque qui intervient dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes entre Pékin et Washington.

Xi Jinping a ajouté que la Chine était disposée à une « coopération étendue en matière d’innovation technologique » sur des questions telles que le changement climatique, le covid-19 et la santé publique. »

Les détails concernant les remarques de Bill Gates et l’ordre du jour de la réunion n’ont pas encore été communiqués, mais celle-ci intervient un jour après que le milliardaire a pris la parole devant le Global Health Drug Discovery Institute, basé à Pékin, et a rencontré le maire de la capitale, Yin Yong. Bill Gates a fait l’éloge du travail de recherche effectué par l’institut, qui a été créé en 2016 par la Fondation Bill et Melinda Gates, le gouvernement municipal de Pékin et l’Université Tsinghua. Il a également annoncé que l’institut recevra une subvention de 50 millions de dollars au cours des cinq prochaines années de la part de sa fondation.

La visite de Bill Gates en Chine s’inscrit dans le contexte des voyages récents de plusieurs autres chefs d’entreprise américains de premier plan, alors que l’économie du pays se rouvre après près de trois ans de restrictions strictes liées à la pandémie. Le mois dernier, le PDG et milliardaire de Tesla, Elon Musk, s’est rendu en Chine, un centre de production clé pour le fabricant de voitures électriques, et a rencontré des responsables gouvernementaux de premier plan, notamment le ministre des Affaires étrangères Qin Gang et le ministre de l’Industrie et des Technologies de l’information Jin Zhuanglong. Selon un communiqué publié par le ministère chinois des Affaires étrangères, Elon Musk a déclaré que les intérêts des États-Unis et de la Chine étaient étroitement liés. Tim Cook, PDG d’Apple, s’est rendu en Chine en mars et a fait l’éloge de l’« innovation » et du développement rapide du pays. Le mois dernier, le PDG de JPMorgan Chase s’est exprimé lors du Global China Summit de son entreprise à Shanghai et a appelé à un engagement accru entre les dirigeants de Washington et de Pékin.

Ces dernières années, les relations entre les États-Unis et la Chine ont été marquées par une tension accrue qui s’est répercutée dans le domaine technologique. Les États-Unis ont sanctionné plusieurs entreprises chinoises et limité leur accès au matériel et aux logiciels de pointe conçus aux États-Unis. Avec leurs alliés, les États-Unis ont pris des mesures pour limiter l’accès de la Chine à la technologie des semi-conducteurs de premier plan, portant ainsi un coup à l’ambition de Pékin de construire des puces avancées et des outils d’intelligence artificielle sur son territoire. En réponse, la Chine a pris des mesures sévères à l’encontre de certaines entreprises américaines, notamment le fabricant de puces Micron, en interdisant l’utilisation de ses produits dans des projets d’infrastructure clés.

Article traduit de Forbes US – Auteur : Siladitya Ray

