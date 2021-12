Bilan des activités du service de l’Urologie : résultats pour l’année à l’hôpital de l’Amitié

Interrogé par nos soins, Dr Mohamed Moctar Mballe , Chef de Service de l’Urologie de l’Hôpital de l’Amitié lequel ne cesse pas de fournir des prestations de qualité, se réjouit de nous fournir une incursion en images et en chiffres après 6 ans de son ouverture.

Le plateau technique permet de faire la chirurgie carcinologique pour trois organes :

1- cancer de la vessie, la Cystectomie avec dérivation urinaire pour cancer de la vessie, la Néphrectomie élargie pour cancer du rein, Chirurgie du cancer de la prostate.

Photo 1

Ablation de vessie et l’utérus



Photo 2

Ablation de la vessie et prostate

suite photo 1 et 2

Néphrectomie pour cancer du rein 2021

photo 3

Gros calcul rénal extrait par chirurgie ouverte

Calcul vesical

fragments lithiasiques

2 Prise en charge de la Chirurgie de la lithiase urinaire : endoscopique et par voie ouverte chirurgicale

Nous avons voulu vous faire la présentation des activités du service et de vous décrire les aspects épidémiologiques, affections tout en vous rapportant, chers lecteurs, des résultats sur la prise en charge. Le service assure encore la Chirurgie de la varicocèle, hydrocèle et Ectopie testiculaire, les urgences en chirurgie urologique, le traitement de la torsion du cordon, la Mise en place de néphrectomie pour drainer l’urine en cas d’insuffisance rénale. Biopsie prostatique pour diagnostiquer le cancer de la prostate.En moyenne, 450 malades sont Opérés chaque année dans le service dont 200 pour la pathologie de la prostate, 50 pour lithiase rénales, 70 et 80 urétérostomie. Entre 20 et 30 cancers de la vessie 5 et 10 cancer des reins et entre 100 et 120 malades pour autres pathologies comme la varicocèle, Hydrocèle, Ectopie testiculaire, Rétrécissent urétral et la lithiase vésicale.

Ahmed Ould Bettar