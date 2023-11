Biden dit à Netanyahu qu’un cessez-le-feu de trois jours pourrait aider à libérer les otages

WASHINGTON (Reuters) – Le président américain Joe Biden a déclaré lundi au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d’un dialogue qu’un cessez-le-feu de trois jours pourrait aider à libérer certains otages, a déclaré mardi Axios, citant deux personnalités publiques américaines et israéliennes.

Citation du responsable américain Axios a déclaré que selon une proposition en cours de discussion entre les États-Unis d’Amérique, Israël et le Qatar, le Hamas libérerait 10 à 15 otages et profiterait de la pause pour réviser l’identité de tous les otages et remettre une feuille avec les noms des personnes. qui tiennent.

Dans un communiqué lundi, la Maison Blanche a déclaré que Biden et Netanyahu avaient discuté de « l’option de pauses tactiques pour permettre aux civils de quitter en toute sécurité les zones de combats en cours afin de garantir que l’aide parvienne aux civils dans le besoin ». des otages potentiels. »

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur le rapport Axios.

(Reportage de Jasper Ward ; édité par Tim Ahmann)

Source : Yahoo.com