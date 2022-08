Bataille navale signée Alger -parstoday.com

Bataille navale signée Alger!

Disons-le franchement : En Algérie les dossiers chauds du moment seraient outre l’adhésion aux BRICS évoqué par le président Tebboune ou encore ce méga-pipeline Algérie-Niger-Nigeria, un très subtile corridor maritime qui à l’image du corridor maritime anti-sanction de la Résistance est destiné à doubler les USA.

Car à l’heure où les Amerloques cherchent à s’implanter à Dakhla et qu’Israël occupe toutes les bases militaires au Maroc, Alger ne peut ne pas penser à un clash qui éclatera tôt ou tard et surtout à de possibles sanctions qui tomberont comme celles ayant ciblé le Mali il y a peu et que les Maliens ont foulées au pied à l’aide d’une puissante coalition africaine.

Il y a quelques semaines l’Algérie établissait une liaison maritime avec la Mauritanie, l’Algérie et la Mauritanie ayant décidé de construire une ligne maritime pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays.

A l’époque les médias disaient : « Bien que l’Algérie ait des frontières communes avec la Mauritanie, 20% des produits fabriqués en Algérie sont importés vers le pays voisin via le sol d’autres pays africains.

Et l’agence d’ajouter :

Suite à la visite du président mauritanien en Algérie, effectuée du 27 au 29 décembre et à la signature d’un important accord entre les deux pays dans le domaine des transports, portant sur la construction d’un réseau routier de 775 km, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné au ministre des Transports de faciliter le projet de construction d’une ligne maritime entre les deux pays.

Ce qui était surprenant, c’était que les importations de produits algériens en Mauritanie, notamment « les matériaux de construction, les produits alimentaires, les matériaux d’emballage, passaient parfois par certains ports de l’autre côté de la Méditerranée et pouvaient mettre plusieurs mois (au lieu de quelques jours) pour arriver à Nouakchott ». Or « l’ouverture de cette ligne a donné un coup de fouet à la coopération économique et au commerce entre les deux pays voisins ».

Selon la même source, l’ouverture de cette ligne maritime présentait un autre avantage important pour les deux pays voisins : elle relie le marché des pays d’Afrique de l’Ouest à celui des pays du Maghreb, étant donné que la Mauritanie a une frontière avec le Sénégal. Eh bien voici la chose faite.

Une liaison maritime régulière entre l’Algérie et le Sénégal a été ouverte dimanche 31 juillet 2022. Cette nouvelle desserte maritime constitue le prolongement de ligne Alger-Nouakchott lancée fin février, laquelle constituait un positionnement stratégique de l’Algérie pour s’introduire sur le marché ouest-africain, vu la proximité du Sénégal et de la Mauritanie.

Pour atteindre les côtes sénégalaises, les expéditions maritimes algériennes appareilleront du port de Djen Djen vers la capitale Alger, et marqueront une escale à Nouakchott avant de mettre le cap sur Dakar, d’après les explications de Nadia Rabia.

Voici l’étonnante capacité d’anticipation dont ne cesse de faire preuve l’Algérie depuis que l’axe US/Israël la cherche et veut s’imposer à elle suivant ses propres règles. Car pour une Algérie qui partage des frontières terrestre avec la Mauritanie une liaison maritime allant vers le Sénégal relèverait moins d’une nécessité que d’un plan intelligemment concocté et en rapport avec le bousculement géostratégique que connaît le Maghreb. Une liaison maritime inter-africaine pour faire face aux puissance qui tendent sous prétexte de contrer Chine et Russie à morceler l’Afrique.

Source: parstoday.com