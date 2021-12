Le président de la République attendu en Algérie pour une visite d’Etat.

Le président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani entamera aujourd’hui lundi une visite d’Etat de trois jours en Algérie.

« Sur invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le président de la République islamique de Mauritanie, pays frère, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani effectue une visite d’Etat de trois jours en Algérie, du 27 au 29 décembre 2021 », indique un communiqué de la Présidence algérienne.

Cette visite intervient, selon le même communiqué, « dans le cadre du renforcement des relations bilatérales et du raffermissement de la coopération au mieux des intérêts des deux pays frères ».

Alger et Nouakchott entretiennent de bonnes relations non seulement sur le plan politique, mais aussi économique et commercial, notamment depuis l’inauguration en août 2018 de postes frontaliers terrestres entre les deux pays, rappellent des observateurs locaux.

Avec cette visite, le Président de la République tentera également de trouver une solution miracle pour apaiser les tensions entre le Maroc et le Algérie.