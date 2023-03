Azza Mint Abin Bebana, candidate pour la mairie du Ksar

Le Parti El Karama désigne Mme Azza Mint Abin Bebana pour la mairie du Ksar et après avoir déposé sa candidature, elle a écrit le message suivant sur sa page Facebook:

Heureusement, un dossier de candidature a été déposé pour la mairie du Ksar à partir du portail du Parti El Karama, qui est l’un des partis de la majorité soutenant son excellence le président de la République, M. Mohamed Ould El Ghazouani.

Avec la bénédiction d’Allah d’abord et avec le soutien de vous tous, j’ai hâte de remporter les prochaines élections avec l’intention sincère d’élever le niveau de la population de la moughataa du Ksar, et de travailler dur pour développer cette mairie au plan sanitaire, social et culturel, tout en veillant à ce que ce soit une interface civilisée pour notre capitale bien-aimée, avec l’infrastructure qui nécessite, des routes, des écoles, un soutien pour les mosquées,

Qu’Allah m’accorde le succès

Mme Azza Mint Abin Bebana,

Maîtrise en sciences politiques

Cadre à l’École Nationale de l’administration

Candidate pour les dernières élections.