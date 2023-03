5 organisations d’aide aux femmes et aux enfants en Mauritanie

19 mars 2023

Enfants en Mauritanie

La Mauritanie est un pays essentiellement agricole et pastoral situé dans le désert du nord-ouest du Sahara. En 2020, seulement 47,3% de la population avait accès à l’électricité. En 2021, environ 15 % des femmes se sont mariées pour la première fois à 15 ans et en 2019, 156 142 enfants en âge d’aller à l’école primaire n’étaient pas scolarisés. La pauvreté croissante du pays affecte les femmes et les enfants en Mauritanie. Voici cinq organisations qui cherchent à aider les femmes et les enfants en Mauritanie.

1. Association des femmes chefs de famille (AFCF)

Cette organisation fait progresser les droits des femmes et des enfants en Mauritanie en se concentrant sur la réforme des lois et les politiques préventives. Avec le Women’s Learning Partnership, il est en mesure d’aider tout le monde en adoptant une législation efficace. L’AFCF se concentre sur la campagne pour la réforme des lois qui préviennent la traite, la violence, les abus et l’esclavage, qui touchent principalement les femmes et les enfants. L’AFCF a remporté un énorme succès dans sa campagne pour la mise en place de quotas de genre au parlement mauritanien. Quatre-vingt-dix-neuf femmes sont entrées en fonction et de nombreuses femmes sont également devenues commissaires et ministres. Il y a un nombre croissant de groupes de prévention de l’esclavage en Afrique de l’Ouest que l’organisation a pu soutenir.

2. Fonds des Nations Unies pour la Population Mauritanie (UNFPA)

L’UNFPA aide les femmes et les enfants en Mauritanie en augmentant l’accès et les initiatives en matière de santé reproductive. Les programmes soutenus par l’UNFA promeuvent l’égalité des sexes et l’organisation a également contribué à l’élaboration de plans nationaux pour la santé reproductive et la mortalité maternelle. L’UNFPA a pu accroître la capacité de la Mauritanie à répondre aux problèmes de santé tels que la prévention du VIH. L’UNFPA a protégé 1 000 filles contre les mutilations génitales. L’organisation a formé 229 membres du personnel aux traitements cliniques du viol et a créé 16 centres obstétriques dotés de soins d’urgence.

3. Conseil mauritanien des femmes d’affaires

Cette organisation fait progresser la mobilité économique des femmes. Il encourage la participation dans les secteurs des affaires et de la finance. Il donne aux femmes chefs d’entreprise la possibilité de se présenter lors d’expositions régionales et locales. Son objectif est de promouvoir davantage l’égalité des sexes en encourageant l’entrepreneuriat féminin. L’organisation mène également des campagnes pour l’égalité politique. En encourageant des relations plus solides pour les femmes d’affaires et en donnant aux femmes une plate-forme pour développer leurs entreprises, les femmes et les enfants en Mauritanie bénéficient de plus d’opportunités et sont moins susceptibles de connaître les inégalités auxquelles les deux groupes peuvent être confrontés.

4. MindLeaps

Il s’agit d’une organisation unique qui accueille des cours de danse dans des écoles en Mauritanie. Il a formé des psychologues pour répondre aux divers besoins des étudiants. En 2017, MindLeaps a organisé un programme de trois mois de cours de danse pour 117 enfants des rues et mineurs délinquants dans la capitale Nouakchott. Depuis lors, il s’est étendu à d’autres villes et villes de Mauritanie. Il estime qu’environ 70% de ses étudiants finissent par être dans les 20% supérieurs de leurs classes éducatives. Le temps passé dans ces cours de danse développe les compétences sociales et émotionnelles nécessaires au développement des enfants. L’organisation suit chaque étudiant individuellement et aide à développer des compétences plus solides. MindLeaps a un taux d’abandon de 0 % et est fier de la forte communauté qu’il promeut et de ses activités éducatives.

5. Jeunesse et espoir

Houleye Thiam a fondé Jeunesse et Espoir en 2011 en réponse au manque d’organisation et de financement des écoles rurales mauritaniennes. Il s’adresse en premier lieu aux populations des écoles qui comptent des Noirs mauritaniens, qui sont parfois d’anciens réfugiés revenus dans leur pays d’origine. A partir de 2021, il dessert les villages rapatriés. Ses quatre villages cibles sont Goural, Gawdal, Dolly et Houdalaye. Son objectif est de s’assurer que chaque élève des villages cibles dispose de suffisamment de fournitures pour étudier cinq matières ou plus. Elle s’est également engagée à livrer des fournitures au moins deux fois par an. L’association agit en grande partie grâce aux dons. L’amélioration des efforts d’éducation peut grandement améliorer la situation des futures femmes et enfants mauritaniens, car elle favorise une plus grande mobilité en Mauritanie.

Regarder vers l’avant

Malgré les défis auxquels les femmes et les enfants en Mauritanie ont été confrontés, ces cinq organisations font la différence. Alors que les organisations humanitaires poursuivent leur travail en Mauritanie, il est probable que la qualité de vie s’améliorera pour tous.

–Anna Richardson

Photo : Flickr

Source: lentraidemissionnaire.org