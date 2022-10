Aziz parle de la liberté, des élections et subventions de carburant.

L’ancien président, Mohamed Ould Abdel Aziz a déclaré que les discours en Mauritanie étaient interdits « depuis trois ans à cause du régime au pouvoir ».

Mohamed Ould Abdel Aziz a déclaré lors d’une conférence dans la ville française de Bordeaux que la Mauritanie a récemment connu un déclin significatif de la liberté.

Concernant la prochaine élection, l’ancien président a déclaré que le gouvernement se précipitait pour l’organiser « étant donné que certains partis politiques ont été exclus et n’ont pas réussi à achever le processus de renouvellement de leurs cartes d’identité ».

Ould Abdel Aziz a ajouté que cette situation conduit à l’exclusion et à la fraude, ce qui, selon lui, est un « commerce dangereux ».

Il a qualifié la suppression des subventions aux carburants de « mesure injuste et déraisonnable », ajoutant : « Nous avons déjà fait face à des crises similaires et les citoyens sont protégés », a-t-il déclaré.

L’ancien président s’est rendu en France il y a une semaine pour un examen médical après la levée de la procédure de contrôle judiciaire.

Il convient de noter que le pouvoir actuel a réalisé de nombreuses réalisations dans le domaine des droits de l’homme, notamment la loi n° 017-2020 portante préventions et suppression de la population esclavagiste.

La création d’un prix national des droits de l’homme et il a développé des programmes nationaux pour renforcer la cohésion sociale et lutter contre le trafic des êtres humains.

S’agissant des élections, le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a consulté les partis politiques sur les préparatifs électoraux participatifs et consensuels et est parvenu à un consensus sur l’ensemble des enjeux des prochaines élections législatives, municipales et régionales.

Ces points de consensus entre le ministère de tutelle et les partis politiques portent sur la proportionnalité aux élections régionales et municipales, la proportionnalité aux élections législatives, les listes nationales, le redécoupage de Nouakchott en trois circonscriptions, les délais électoraux, le recensement administratif par la Commission électorale, la Commission électorale indépendante, la Citoyenneté et l’Accord de principe sur les campagnes de financement.

En ce qui concerne le carburant, le gouvernement a mis en place des mécanismes pour surveiller les prix des denrées alimentaires et renforcer les programmes sociaux afin d’atténuer l’impact négatif de la décision de réduire les subventions au carburant. La situation est différente avec « Mani chari gasoil » où des jeunes ont battu le macadam espérant faire plier les décisions du régime d’exception en avril 2017.