Azerbaïdjan- Des documents ont été signés par la Chambre de Commerce

Des documents ont été signés dans le cadre de la réunion du Conseil d’Administration de la Chambre Islamique de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture.

Dans le cadre de la 35e réunion du Conseil d’administration de la Chambre islamique de commerce, d’industrie et d’agriculture, qui a débuté aujourd’hui à Bakou en Azerbaïdjan, quatre mémorandums ont été signés entre les parties.

Selon le rapport , ce sont :

– Mémorandum entre le Service Halal de la Chambre Islamique et la Confédération Nationale des Organisations Professionnelles (Employeurs) ;

– Mémorandum entre la Chambre de Commerce Mauritanienne et la Chambre Islamique de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture ;

– Mémorandum entre l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (KOBIA) relevant du Ministère de l’Economie et la Chambre Islamique de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture ;

– Mémorandum entre la Chambre islamique de commerce, d’industrie et d’agriculture, KOBIA, l’Association islamique internationale des affaires, l’Agence nationale du tourisme et Caspian Event Organizers LLC.