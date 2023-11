Avis d’un citoyen Mauritanien !

Les problèmes liés aux terres et au foncier sont des questions très complexes et variées qui nécessitent une approche équilibrée et équitable pour toutes les parties concernées, y compris les propriétaires terriens. Voici mon avis qui n’est un avis d’expert juste un citoyen qui participe au débat sur les problématiques fonciers et je donne quelques points importants à considérer :

La planification et réglementation pour éviter les problèmes fonciers en Mauritanie, il est essentiel d’avoir une planification adéquate et une réglementation claire en place . Cela peut inclure des lois sur l’utilisation des terres, des procédures de zonage et des mécanismes de résolution des conflits fonciers qui aujourd’hui resurgissent a chaque fois et qui ne trouve pas encore de solution par l’état.

Droits de propriété les propriétaires terriens ou qu’ils soient en Mauritanie ont le droit de posséder et de contrôler leurs terres, conformément à la législation en vigueur. Cependant, il est important de reconnaître que ces droits doivent être équilibrés avec d’autres considérations sociales, économiques et environnementales.

Accès équitable aux terres Il est crucial de garantir un accès équitable aux terres pour tous, en particulier pour les populations marginalisées et les communautés rurales défavorisées qui possèdent des terres.

Cela peut être réalisé par le biais de politiques de redistribution des terres, de programmes de réforme agraire et de mécanismes de sécurisation foncière pour les populations vulnérables.

Protection de l’environnement l’exploitation des terres doit être réalisée de manière durable et respectueuse de l’environnement.

Il est important de prendre en compte les impacts environnementaux potentiels et de mettre en place des réglementations appropriées pour prévenir la dégradation des terres, la déforestation et la perte de biodiversité.

Participation communautaire les décisions concernant l’utilisation des terres et le foncier devraient impliquer la participation active des communautés locales et des parties prenantes pertinentes. Il est essentiel d’adopter une approche participative et inclusive pour assurer une gestion efficace et équitable des terres partout en Mauritanie.

Pour conclure Il est important de noter que la résolution des problèmes fonciers est un processus complexe et qu’il peut être nécessaire de consulter des experts en droit foncier, en développement rural et en gestion des ressources naturelles pour trouver des solutions appropriées dans des situations spécifiques.

Abdoulaziz DEME

Rouen le 07 Novembre 2023