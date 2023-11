Aux secours des hôpitaux ! Par Abdoulaziz DEME

Aux secours des hôpitaux !

Pour améliorer les hôpitaux et la santé en Mauritanie, il est important de prendre en compte différents aspects, tant au niveau des infrastructures que des services de santé publique. quelques mesures qui pourraient contribuer à améliorer la situation aujourd’hui.

Comment renforcer les infrastructures : Investir dans la construction et la rénovation des hôpitaux et des centres de santé pour garantir des installations appropriées et bien équipées.

Comment renforcer les ressources humaines : Recruter et former davantage de médecins, infirmières et autres professionnels de la santé afin d’améliorer la disponibilité des services de santé et garantir la qualité des soins.

Peut on améliorer l’accès aux soins de santé : Étendre la couverture des services de santé en améliorant l’accès géographique .

Réduire le déséquilibre alarmant dans le budget de fonctionnement. Augmentation de la masse salariale pour les professionnels de la santé peut contribuer à attirer et à retenir les meilleurs talents, tout en améliorant les conditions de travail et en motivant le personnel médical. Cela peut également aider à réduire le taux d’émigration des professionnels de la santé vers d’autres pays. Mais surtout , il faut augmenter le budget de fonctionnement suffisamment pour réguler cette masse dans l’ordre de 10 % au lieu de plus de 50% comme c’est le cas dans plusieurs hopitaux.

Il est effectivement essentiel que l’État mauritanien accorde une attention particulière à l’allocation de ressources adéquates pour les hôpitaux et la santé en général. Une discussion avec les communautés médicales et professionnels de la santé nous avons fait le constat de quelques mesures qui pourraient être prises pour améliorer la situation :

Augmentation du budget conséquent des hôpitaux : Il est important d’augmenter considérablement le budget alloué aux hôpitaux afin de garantir des ressources suffisantes pour les infrastructures, l’équipement médical, les médicaments et les fournitures nécessaires au bon fonctionnement des établissements de santé.

Augmentation de la masse salariale une augmentation de la masse salariale pour les professionnels de la santé peut contribuer à attirer et à retenir les meilleurs talents, tout en améliorant les conditions de travail et en motivant le personnel médical. Cela peut également aider à réduire le taux d’émigration des professionnels de la santé vers d’autres pays.

Amélioration de l’architecture hospitalière Il est important de moderniser et de concevoir les hôpitaux selon des normes architecturales appropriées.

Cela comprend des espaces suffisants, une ventilation adéquate, des installations sanitaires appropriées, des zones d’isolement, etc, pour assurer la sécurité des patients et du personnel de santé.

Classification des hôpitaux, il peut être bénéfique de classer les hôpitaux en différents niveaux (tel que le système de classification de type A) en fonction de leurs capacités et de leurs services.

Cela permettrait de mieux répartir les ressources et de garantir que chaque région de la Mauritanie dispose d’hôpitaux adaptés à ses besoins.

Renforcement des capacités du personnel médical, il est crucial que le ministère de la Santé d’investir dans la formation continue et dans le développement professionnel du personnel médical pour améliorer la qualité des soins et garantir une expertise médicale adéquate.

Évaluation de la performance des hôpitaux mettre en place des mécanismes d’évaluation de la performance de nos hôpitaux pour assurer une gestion efficace des ressources, une amélioration continue de la qualité des soins et une responsabilisation des établissements de santé.

Il est important de souligner que ces mesures nécessitent une volonté politique forte de notre gouvernement, une planification adéquate et une gestion transparente des ressources pour garantir des améliorations significatives dans le système de santé en Mauritanie pour les années à venir en particulier dans les zones urbaines, rurales et pour les populations vulnérables.

Renforcement des programmes de prévention mettre l’accent sur la promotion de la santé et la prévention des maladies par le biais de campagnes de sensibilisation, de vaccinations, de dépistage précoce et de conseils en matière de santé.

Il est temps d’améliorer en Mauritanie la gestion des ressources , renforcer la gestion des ressources financières, humaines et matérielles pour assurer une utilisation efficace et équitable des ressources disponibles.

Comment renforcer la recherche en santé : Favoriser la recherche et l’innovation dans le domaine de la santé afin d’améliorer les connaissances et les pratiques médicales en Mauritanie.

Il faut une collaboration internationale pour établir des partenariats avec des organisations internationales, des pays donateurs et d’autres acteurs de la santé pour bénéficier de l’expertise, du soutien financier et technique nécessaire à l’amélioration des services de santé.

Il convient de noter que ces mesures nécessitent une volonté politique forte, des investissements adéquats et une coordination efficace entre les différents acteurs du système de santé en Mauritanie.

Abdoulaziz DEME

Le 03 novembre 2023