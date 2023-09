Aura Energy Limited Annonce un changement de secrétaire général

Aura Energy Limited a annoncé la nomination de Ross Kennedy au poste de Secrétaire général, à compter du 12 septembre 2023. M. Kennedy sera responsable de la communication avec ASX en ce qui concerne les questions relatives aux Règles d’inscription en vertu de la Règle d’inscription 12.6. Ross est un secrétaire d’entreprise expérimenté avec plus de 30 ans d’expérience. Ross est membre de l’Australian Institute of Company Directors, membre du Governance Institute of Australia et comptable agréé.

Ross a également travaillé pendant de nombreuses années avec des sociétés minières et d’exploration ASX ayant des activités en Australie et à l’étranger. Ross remplacera Phillip Hains qui a démissionné de son poste de secrétaire général à compter du 12 septembre 2023 après avoir occupé ce poste pendant 2 ans et demi. Le Conseil d’administration exprime sa gratitude à Phillip pour sa contribution à l’entreprise.

© Indice S&P Capital – 2023