Au nom du Président de la République, le wali de l’Adrar présente les condoléances à la famille du défunt Ely Ould Bakar

Au nom de Son Excellence le Président de la République, le wali de l’Adrar, M. Abdallahi Ould Mohamed Mahmoud, a présenté, samedi, au village de Graret levras, les condoléances à la famille du défunt Ely Ould Chikh Ould Bakar.

Le wali a exprimé à la famille du défunt ses sincères condoléances suite au décès de cette importante personnalité, implorant Allah Le Tout-Puissant de le couvrir de sa large miséricorde, de l’accueillir dans son vaste Paradis et d’inspirer patience et consolation à sa famille. Inna lilah we inna ileyhi rajioun.

A son tour, Chikh Ould Bakar, porte-parole de la famille, a apprécié ce geste bienfaisant de Son Excellence le Président de la République, soulignant que c’est la preuve irréfutable de sa proximité avec les citoyens et de son grand souci pour le suivi des conditions des populations.

La présentation des condoléances a eu lieu en présence du hakem de la moughataa d’Aoujeft, du maire de la commune d’El Meddah et de représentants des autorités sécuritaires dans la wilaya.