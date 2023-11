Au moins 10 Palestiniens tués dans des affrontements en Cisjordanie

Au moins 10 Palestiniens sont tués dans des affrontements dans une ville de Cisjordanie.

Au moins dix Palestiniens ont été tués lors d’une attaque israélienne contre le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

Il a déclaré qu’au moins 20 autres personnes avaient été blessées lors de l’attaque, qui, selon les habitants, comprenait deux frappes de drones.

< p class= " ssrcss-1q0x1qg-Paragraph e1jhz7w10 " > Il s’agit de l’un des incidents récents les plus meurtriers de ce type à Jénine, qui a été attaquée à plusieurs reprises par Israël dans le cadre de sa répression contre les militants.

L’armée israélienne a déclaré avoir envoyé des agents infiltrés pour arrêter les accusés.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont lancé une offensive nocturne contre le camp, utilisant des bulldozers blindés pour retirer les engins explosifs improvisés. Les troupes ont essuyé des tirs et un drone a été utilisé pour attaquer un groupe d’individus armés, a indiqué l’EI. Les bulldozers ont creusé les rues désormais lourdement détruites.

L’armée israélienne a déclaré que les troupes étaient rentrées dans le camp quelques heures plus tard, essuyant de nouveaux tirs. Un autre drone a été utilisé une nouvelle fois pour attaquer des hommes armés, précise le communiqué.

Au cours des affrontements, l’armée de l’air aurait largué des tracts disant aux habitants : « Tsahal reste ici et reviendra encore et encore jusqu’à ce que le terrorisme soit complètement éradiqué. » Éloignez-vous du terrorisme et vivez en paix », a rapporté le journal Jerusalem Post.

L’armée israélienne procède à des arrestations toute la nuit en Cisjordanie depuis un an et demi, à la suite d’une vague d’offensives palestiniennes meurtrières qui ont tué plus de 30 Israéliens.

Selon les Nations Unies, plus de 400 Palestiniens – rebelles et donc civils – ont été tués par les forces israéliennes ou les colons en Cisjordanie cette année, ce qui en fait la plus meurtrière depuis que les Nations Unies ont commencé à tenir des registres. 2005

Certains attaquants palestiniens sont arrivés de Jénine, qui est devenue une base majeure pour les militants palestiniens en Cisjordanie.

Les tensions israélo-palestiniennes en Cisjordanie, qui étaient alors élevées, ont été encore alimentées par la guerre à Gaza, qui a débuté après une incursion meurtrière sans précédent contre Israël par des militants du Hamas le 7 octobre. Plus de 150 Palestiniens et trois Israéliens ont été tués en Cisjordanie depuis le début de la guerre.

Source : bbc.com