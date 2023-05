Au-delà des meurtres en Mauritanie

La série des meurtres en Mauritanie se poursuit, un jeune tué à Boghé lors d’une manifestation de solidarité avec la famille éplorée de Oumar Diop. Il y a peu de temps les services de sécurité avaient retrouvé un enfant mort dans les égouts de la maison de sa famille.

. Cet enfant, qui a été porté disparu en avril dernier, a lancé des campagnes populaires à grande échelle sur les réseaux sociaux pour le rechercher avant de révéler son sort.

Le parquet général a ordonné de conserver le corps à l’hôpital pour davantage de recherches. Mais cet incident n’est qu’un parmi une série de meurtres en Mauritanie, un pays sahélien avec une population de 4,6 millions d’habitants, connu pour sa sécurité et sa stabilité politique. Ces dernières années, il a bénéficié d’une approche globale basée sur le renforcement des agences de sécurité et de renseignement, des politiques d’ouverture et de renforcement de la présence de l’État sur le territoire, et des initiatives de cohésion sociale et de dialogue inter-religieux.

Il n y a pas longtemps, un homme tue sa femme à Tevragh-Zeina. Le tueur était un toxicomane qui se disputait fréquemment avec sa femme ; par conséquent, il était possible de commettre le crime horrible sous l’influence d’un produit addictif.

.

En février dernier, le crime odieux du jeune militant des droits humains Soufi Ould Cheine, qui a été torturé à mort au poste de police 2 à Dar Naim, continue de susciter l’indignation publique.

Le Rapport alternatif de l’AMDH, ECPM, CECUNLCE et WCADP a mentionné qu’en 2021, 60 condamnations à mort auraient été prononcées en Mauritanie. Le nombre de condamnations à mort aurait donc connu une augmentation exponentielle dans les 3 dernières années.

Selon le rapport, environ 2 000 détenus sont répartis dans moins de 20 établissements. Les prisons mauritaniennes sont sous la tutelle du ministère de la Justice, mais la sécurité est gérée directement par la Garde nationale, qui fait partie du ministère de l’Intérieur et est hébergée dans les établissements pénitentiaires. Les prisons mauritaniennes détiennent environ 15 % des détenus étrangers, dont beaucoup sont dans le couloir de la mort. Les lieux de privation de liberté de Nouakchott abritent entre la moitié et les deux tiers de la population carcérale totale du pays. La grande majorité des détenus attendent leur procès, certains pour de longues périodes, peut-être plus de plusieurs années.

Cependant, les taux de meurtres sont normaux et ne sont pas considérés comme élevés par rapport à de nombreux autres pays du monde.

C’est d’autant vrai que ces crimes existent dans tous les pays du monde, certains pays enregistrant quotidiennement des meurtres.

En Mauritanie, le chômage des jeunes conjugué à la propagation de la main-d’œuvre accentuée par la pandémie Covid-19 contribuent à la hausse des taux de criminalité également en raison du manque de revenus stables.

Aussi, dans un pays où les taux élevés de divorce et de désintégration de la famille, qui contribuent à la déviation des enfants et à leur exposition à un niveau élevé de violence, il est normal d’assister à un comportement agressif chez eux.

Cela représente donc les premières étincelles des crimes à l’avenir, ce qui nécessite d’intensifier la sensibilisation de la communauté à travers les médias et les programmes scolaires.

Dans ce contexte, la réduction des homicides devrait « commencer à la maison en élevant les enfants » et non inculquer un esprit de vengeance ou de stigmatisation aux enfants dès leur plus jeune âge, une culture commune.

D’où l’importance de la présence de personnel de sûreté dans divers endroits, y compris des endroits surpeuplés et il normal que la police soit présente dans certains endroits nécessaires pour contrôler le comportement criminel.

En définitive, les lois sont un moyen de dissuasion pour réduire les homicides, mais le retard dans les procédures judiciaires est un problème qui doit être résolu.

Les dispositions légales dissuadant le crime n’ont pas besoin d’alourdir les peines, mais le problème est le retard dans le jugement de ces affaires devant les tribunaux, ce qui encourage les jeunes qui souffrent de troubles congénitaux à augmenter les cas de violence qui mènent au crime.

Outre la nécessité de mettre fin aux intermédiaires, la rapidité des procédures judiciaires est un moyen de dissuasion pour les jeunes de ne pas commettre de crimes et pour les politiques et activistes des droits humains de ne pas mettre l’huile sur le feu. La Mauritanie, avant tout.

Ahmed Ould Bettar