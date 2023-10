Attaque du Hamas contre Israël: le Hezbollah dit être l’auteur des tirs sur Israël à partir du Liban

LE POINT SUR LA SITUATION – L’artillerie israélienne a frappé dimanche le sud du Liban en réponse un tir en provenance de cette zone. Dans le sud, des combats au sol continuent dans «22 zones» entre l’armée israélienne et des combattants infiltrés du Hamas.

Israël et la bande de Gaza sont en guerre. Depuis le déclenchement d’une offensive surprise et spectaculaire du Hamas sur l’Etat hébreu samedi matin, l’éruption de violence a fait plus de 300 morts et plus de 1500 blessés côté israélien, selon le dernier bilan des autorités.

Le groupe armé Hezbollah a revendiqué dimanche matin une attaque à la roquette et à l’artillerie, se disant «en solidarité» avec le peuple palestinien. Le groupe a déclaré dans un communiqué que l’attaque visait trois postes, dont un «site radar» dans les fermes de Chebaa, une parcelle de terre occupée par Israël depuis 1967 et que le Liban revendique comme étant la sienne.

En réaction, l’artillerie israélienne a frappé dimanche le sud du Liban, affirmant répondre à un tir en provenance de cette zone, a indiqué l’armée israélienne dans un communiqué publié peu avant 07h30. «L’artillerie israélienne est en train de frapper la zone du Liban d’où est parti un tir», indique le communiqué.

Combats au sol

Dans la nuit de samedi à dimanche, les combats au sol entre soldats israéliens et «des centaines» de combattants infiltrés se sont poursuivis en «22 endroits», selon un porte-parole de l’armée israélienne. Tsahal a indiqué dimanche matin qu’il reste huit localités du sud du pays où sont encore présents des terroristes.

Parmi ces localités, c’est au kibboutz Be’eri que les combats sont les plus intenses. Un nombre indéterminé d’infiltrés ont été capturés ou tués par les forces de sécurité, indiquent les médias israéliens. D’autres sont retournés à Gaza avec des otages, parmi lesquels des femmes, des enfants et des personnes âgées, selon des témoignages locaux.

Le Hamas a lancé ce samedi matin l’opération «déluge d’Al-Aqsa» contre Israël…

Des roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël où des miliciens se sont infiltrés.

Les combattants infiltrés du Hamas ont capturé samedi plusieurs Israéliens, dont le nombre reste flou. Le porte-parole de l’armée a simplement mentionné une «situation grave impliquant des otages» dans un rayon de 20 km à l’est de la bande de Gaza. Selon le média Times of Israël, des otages dans les kibboutz Beeri et Ofakim ont été libérés par les forces de sécurité dans la nuit, et un commissariat de police à Sderot envahi par des terroristes a été également libéré. Dix terroristes ont été tués dans cette opération, ont indiqué les autorités israéliennes.

Les écoles fermées

Peu avant une heure du matin dimanche (22H00 GMT samedi), l’armée israélienne a frappé plusieurs bâtiments à Gaza alors que se poursuivaient les tirs de roquettes à partir du territoire. L’armée affirme qu’il s’agissait de «centres de commandement» du Hamas. Le ministère de la Santé du Hamas a affirmé dimanche que 256 Palestiniens ont été tués et 1788 autres blessés dans la bande de Gaza ces dernières heures, la plupart tués dans les frappes de représailles israéliennes.

«Ce qui s’est passé aujourd’hui est sans précédent en Israël» a reconnu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, promettant que l’armée utiliserait «toute sa puissance» pour «détruire les capacités» du Hamas. «Il (s’agit) bien d’une guerre (…) et nous la gagnerons», a-t-il aussi déclaré a propos des cette escalade la plus meurtrière dans le conflit israélo-palestinien depuis des décennies. «Tous ces endroits où le Hamas se cache (…) nous allons en faire des ruines.» «Nous sommes sur le point de remporter une grande victoire», a affirmé de son côté Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas.

Le conflit a provoqué d’importantes perturbations à l’aéroport international Ben Gourion de Tel-Aviv, et de nombreuses compagnies aériennes ont annulé leurs vols à destination de Tel-Aviv ce week-end. Les écoles, elles, resteront fermées dimanche, début de la semaine en Israël.

Figaro