Atar : Le ministre de l’Habitat visite le siège, en construction, du conseil régional de l’Adrar

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, a effectué jeudi soir à Atar, accompagné du wali de l’Adrar, M. Abdallahi Ould Mohamed Mahmoud, une visite pour s’enquérir de l’avancement des travaux du nouveau siège du Conseil régional de l’Adrar, qui est en construction.

Le ministre a également visité le lycée d’Atar pour s’informer sur le processus de la réhabilitation de cette ancienne institution, et écouté des explications détaillées sur la nature des travaux à l’intérieur du lycée, et a donné ses instructions sur la nécessité de mettre en œuvre les travaux de s’en tenir aux règles de l’art et des normes techniques convenues.

M. Brahim Ould Sghair, directeur des Bâtiments et Équipements Publics au ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, a affirmé que le siège du conseil régional de l’Adrar, qui est en cours de construction sur les frais de l’État, a coûté plus de 500 millions d’anciennes ouguiyas.

Cette visite s’est déroulée en présence du hakem d’Atar, de l’adjoint au maire de sa commune, du directeur régional de l’éducation nationale et de la réforme du système éducatif ainsi que d’autres autorités de la wilaya.

AMI