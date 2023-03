Assurance: la Mauritanie hôte des prochaines assemblées générales de la FANAF

La Mauritanie accueillera en février 2024 les assemblées générales de la Fédération des Sociétés d’Assurances de Droit National Africaines (FANAF). Il s’agit d’une première pour ce pays ouest-africain désigné en marge des dernières assemblées de l’organisation panafricaine tenue du 20 au 24 février 2023 à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo (RDC). Le choix a été fait par vote en lieu et place du consensus habituel et au détriment du Maroc, deuxième marché africain, qui a déjà abrité l’événement en 2017.

La candidature mauritanienne, fortement soutenue par les pays ouest-africains, était portée et défendue par Mohamed Abdallahi EL Hebly, Secrétaire Général de l’ Association Professionnelle des Assureurs de Mauritanie (APAM), venue à Kinshasa avec le mandat spécial de défendre son dossier Jusqu’au bout.

Au pays des Mourabitounes, le projet d’abriter les assemblées de la FANAF bénéfice du soutien des plus hautes autorités et de l’ensemble du secteur des assurances. Le marché mauritanien compte aujourd’hui 17 sociétés dont une compagnie étrangère et une Mutuelle Santé.

Comptant 203 compagnies affiliées, la FANAF a été créée en 1976 avec comme

objectif majeur de favoriser la création de sociétés d’assurances purement locales avec des capitaux entièrement ou partiellement africains. Les assemblées qui se tiennent tous les ans permettent

aux opérateurs du continent et d’ailleurs de réfléchir aux voies et moyens de travailler de concert pour que les capacités du marché africain profitent non seulement aux opérateurs mais aussi aux populations.

Source: financialafrik.com