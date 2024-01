Assimi Goita et ses acolytes ont-ils les moyens de leurs ambitions ?

La junte militaire malienne est tombée dans son propre piège, seul, poutine, les mercenaires et séparatistes sont gagnant. La guerre civile la plus violente jamais vue se prolifère à l’horizon dans un proche avenir, les Occidentaux ont réussi a étouffer la fougue d’Assimi Goita, car l’électricité est une chose incontournable de nos jours pour le développement économique, sociale, source stabilité et paix. La non-existence de l’électricité peut déclencher le déclin de la junte militaire qui transformerait le Mali en no mans land seul les djihadistes, trafiquants, mercenaires et mafieux de tout bord seront les bénéficiaires.

Politiquement et géopolitique, la junte militaire malienne a-t-elle les moyens de ses ambitions de défier l’Algérie, les Occidentaux, la conjoncture économique, la fracture sociale et la guerre asymétrique, que livrant les djihadistes contre l’armée malienne et les exactions sommaire intercommunautaires qui sévissant dans la grande moitié du territoire malien.

Il est tant qu’Assimi Goita et ses acolytes revoient leurs stratégies non-productives, sinon la dissolution et la disparition du Mali comme Etat reste inévitable du a leur mauvaise approche politique et militaire.

N’est-il pas le moment idéal sans complexe de contenir leurs egos et rendre le pouvoir aux civils pour l’intérêt général des Maliennes et maliens en particulier et la sous-région en général.

De Mamadou Alpha wane dit thiewnguel wane