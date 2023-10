Assemblée générale: Ouverture de la première session ordinaire du Haut Conseil de l’éducation

La première session ordinaire du Haut Conseil de l’éducation a été ouverte, mardi à Nouakchott, sous la présidence de M. Brahim Vall Ould Mohamed Lemine, président du Conseil.

L’ordre du jour de la réunion s’articule autour de présentations liées au rapport sur les activités du Conseil entre deux sessions, au rapport préparé par le Conseil destiné au gouvernement, à un autre sur les commissions sectorielles, passant en revue la formation du bureau exécutif et approuvant les plans d’action 2023 – 2024, et une présentation exécutive du budget 2023, en plus de diverses questions.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le président du Conseil a souligné l’importance de la session, qui se tient au moment où Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, vient de superviser la rentrée scolaire, traduisant ainsi sa volonté personnelle de tout faire en vue de réformer notre système éducatif.

Il a ajouté que cet événement reflète la détermination de Son Excellence à relever les défis auxquels est confronté le système éducatif pour qu’il devienne véritablement un véritable levier de développement et une réelle incarnation de l’option école républicaine.

Le président du Conseil a, en outre, indiqué que la loi directive reflète, dans son approche participative et globale, la réforme que nous recherchons pour notre système éducatif en instaurant une école républicaine dans laquelle chaque enfant mauritanien trouve l’opportunité de briller et de développer ses talents dans un contexte éducatif imbu des valeurs islamiques, arabes et africaines.

De plus, cette réforme est de nature à harmoniser les exigences de l’originalité avec celles de la modernité, créant un creuset dans lequel se consolide l’égalité et la cohésion, en plus d’une formation sociale dans laquelle l’apprenant acquiert diverses compétences au niveau personnel et professionnel.

Il s’est dit convaincu que le Haut Conseil de l’Education jouera le rôle qui lui est dévolu, conformément au rythme de la mise en œuvre des grandes orientations de réforme, permettant de relever les défis, en adoptant une méthodologie globale basée sur la concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, conformément aux directives de Son Excellence le Président de la République en matière de réforme, mises en œuvre par le Gouvernement du Premier ministre, Monsieur Mohamed Ould Bilal Messaoud.

La rencontre s’est déroulée en présence du secrétaire général du Conseil, M. Mahfoudh Ould Aghat.

AMI