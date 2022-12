Article d’Opinion: INSAF nous rassemble | Rapideinfo

Article d’Opinion: INSAF nous rassemble

Alors que j’écoutais le discours du Président du Parti INSAF, M. Mohamed Melainine Eyih, au Palais des Congrès, le samedi 19/11/2022, lors de l’ouverture de la saison politique 2022/2023 du Parti, sous le slogan « INSAF nous rassemble », des idées et des mots aux connotations profondes ont attiré mon attention.

Dans ce cadre, et comme contribution à l’élaboration d’une politique du parti visant l’amélioration de la situation économique, politique et sociale du pays, il me parait évident de nous devons d’abord nous appuyer sur les réalisations tangibles et remarquables évoquées par Son Excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani, Président de la République, dans son discours adressé à la nation, à l’occasion du 62ème anniversaire de la glorieuse fête de l’Indépendance Nationale.

Ensuite, mettre en place de nouvelles orientations du parti INSAF en toute conformité avec le programme électoral du Président de la République, qui a fait l’objet d’un véritable consensus entre les partis politiques, après des années de tension. Et, à mon sens, cela ne pourra se faire qu’en diagnostiquant la situation actuelle du parti et en trouvant des solutions efficaces et pérennes.

Dans ce cadre, ce qui suit est une modeste contribution pouvant servir de base pour une réforme partisane visant à élargir la base populaire du parti INSAF.

Tout d’abord, j’adresse un grand salut au chef du parti pour avoir évoqué les militants, qui n’ont pas pu être présents sous les tentes, et qui n’ont pas pu venir au Palais des Congrès pour participer aux activités d’ouverture de la saison politique du parti. Il a également fait une mention spéciale aux femmes, aux jeunes, aux personnes à besoins spécifiques et aux acteurs politiques traditionnels, qui représentent collectivement les forces vives du parti.

Tous ces militants aspirent légitimement, à travers un mécanisme adéquat, à choisir leurs vrais représentants, et comme le dit l’adage : « Pour savoir où on va, il faut savoir d’où on vient ».

Le choix de ces candidatures doit s’appuyer sur des critères solides et équitables afin que nous menions les prochaines élections, qui auront lieu pour la première fois sous mandat de Son ExcellenceMohamed Cheikh El Ghazouani.

Dans ces conditions, il me parait opportun de revenir sur les bases populaires pour connaitre les attentes des citoyens et leurs besoins afin de trouver les solutions idoines dans l’immédiat et faire des projections dans le court terme pour ne laisser personne en rade.

Il est également impératif d’évaluer les programmes et projets de base qui ont été réalisés. Pour leur part, les acteurs et partenaires politiques de notre parti doivent coopérer et faire preuve de solidarité, de discipline, et rejeter toute forme d’égoïsme afin de s’entendre sur les candidatures en question.

Auparavant, le renouvellement des cartes d’identité, l’inscription sur les listes électorales et une large participation des jeunes sont des objectifs incontournables. D’ailleurs tout un pan de la politique du parti doit s’orienter résolument vers la problématique des jeunes et ces corollaires, le manque d’emploi, les stupéfiants, l’influence des NTIC et le prosélytisme religieux extrême, entre autres.

D’ailleurs, un peu partout dans le monde, l’implication des jeunes dans les décisions politiques est devenue la règle. Et il n’est pas fortuit de rappeler ici de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes figurent en bonne place dans les Objectifs du Développement Durable, Vision 2030 afin de briser le cycle de la pauvreté, de la faim, de la mauvaise éducation et de la malnutrition.

Et pour conclure, je dirais que la mobilisation de la jeunesse et son implication dans l’arène politique, se traduira inéluctablement par l’infusion de sang neuf dans les structures du parti et contribuera à un transfert d’expériences fluide et sûr entre les générations, et cela donnera une forte impulsion au parti, et fera du crédo « INSAF nous rassemble », non pas une fiction mais bien une réalité.

Nevissa Ahmed Dewla

Coordinatrice Générale du Centre Universitaire d’Employabilité et Formationà l’Université de NouakchottAl Asriya- CUEF