Arte refuse de diffuser des publicités de l’Œuvre d’Orient.

L’histoire se répète. Après une polémique avec la RATP en 2015 puis avec Radio France en 2020, c’est au tour de la chaîne de télévision Arte de refuser les spots publicitaires de l’Œuvre d’Orient au profit des chrétiens d’Orient.

Dans un communiqué, publié vendredi 23 décembre, l’Œuvre d’Orient explique qu’Arte a annoncé « son refus le 20 décembre de diffuser des spots payants pour l’Œuvre d’Orient, dans le cadre de la campagne de Noël ».

« Coupez la voix des chrétiens d’Orient »

Une décision qui vient même si « la guerre continue en Ukraine, la situation se dégrade en Arménie, au Haut-Karabakh, on assiste à des résurgences de Daech en Irak et en Syrie »souligne l’association qui s’appelle « fermement attaché à la laïcité républicaine, au respect de toutes les religions et à la liberté d’expression ». Le point de friction concerne le statut de l’Œuvre d’Orient, perçue comme une association religieuse par Arte.

En effet, la chaîne « tient à préciser que cette décision est fondée sur son traité international indiquant que les associations religieuses, politiques et philosophiques ne sont pas autorisées à parrainer sur son antenne. »

« Il est paradoxal qu’Arte se réfugie derrière son cahier des charges franco-allemand pour refuser la diffusion de ce spot et couper la voix des chrétiens d’Orient, alors que les chaînes du service public (France Télévisions, Radio France) le diffusent ainsi que la RATP, assure le Travail d’Orient dans son communiqué. Elle souligne également que « d’autres médias nationaux offrent des spots gratuits à l’association » à la fin de l’année.

« Impossible de communiquer »

La prise de parole de l’Œuvre d’Orient, qui dit n’avoir « désiré pour la polémique publique »répond, selon l’association, à une « impossibilité de dialoguer et d’être compris ». L’Œuvre d’Orient sollicite ainsi la présidence d’Arte « reconsidérer sa position ».

Elle rappelle aussi que la mention des « chrétiens d’Orient » qui peut déranger certains tenants de la laïcité, qu’il s’agit d’un « terme générique qui désigne une minorité persécutée et pacifique, connue de 70% de la population française et appréciée (selon un sondage Kantar de mars 2022) ».

L’Œuvre d’Orient souligne également le contexte des chrétiens d’Orient : « En Irak, en Syrie, en Ukraine, en Arménie, en Éthiopie, les communautés chrétiennes, qui sont en première ligne sur les lignes de fracture, font face à des crises d’une rare violence. »« Par leurs actions humanitaires, et malgré les discriminations dont ils sont victimes, souligne l’association, Les chrétiens d’Orient restent au service de toute la population. »

Déjà en 2020, une polémique du même genre avait eu lieu avec Radio France. Un spot publicitaire pour l’Œuvre d’Orient a d’abord été refusé au motif que la mention « Chrétiens d’Orient » pouvait choquer les convictions des auditeurs.

Radio France s’est défendue en disant vouloir « aller vers une publicité neutre sur les questions religieuses, morales ou politiques sur le service public » et ne souhaite pas diffuser de spots « se référant à toute communauté religieuse, philosophique ou politique ». En fin de compte, Radio France a changé d’avis et a bien diffusé le spot de l’Oeuvre d’Orient.

SourceURL: https://generationsnouvelles.net/interdite-de-publicite-sur-arte-loeuvre-dorient-proteste-contre-la-decision-de-la-chaine-publique/