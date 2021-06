Arrivée de la Première Dame à Kaédi

Kaédi, 07/06/2021

La Première Dame, Dr Mariem Fadhel Dah, est arrivée, ce lundi matin, à Kaédi dans le cadre d’une visite au cours de laquelle elle supervisera le lancement des activités de la deuxième phase en Mauritanie du projet «Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel».

La Première Dame a été accueillie à l’aéroport de Kaédi par le wali du Gorgol, M. Ahmedna Ould Sidebbe, et les ministres des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs, et de la Santé et des walis et présidents de conseils régionaux du Hodh El Gharbi, de l’Assaba, du Brakna et du Guidimagha ainsi que le Commandant de la 7e région militaire, les élus du Gorgol et des responsables des services régionaux.