Arnaque via le net ! Zéyd l’a apprise à ses dépens.

On a beau être intelligent et prudent, mais il arrive des jours où l’appât du gain nous fait tomber tout bas au point de nous aveugler et nous faire rouler dans la farine ! Et cette situation, Zéyd (un nom d’emprunt) l’a apprise à ses dépens. En effet, adepte du réseau social Facebook, Zéyd a fait la connaissance d’un arnaqueur béninois qui se prétend être homme d’affaires évoluant dans le cosmétique… Au fil de leur rencontre, la confiance naquit au point d’aveugler complètement notre compatriote. Croyant à la sincérité de son ami virtuel, Zéyd finira néanmoins par se faire avoir… L’arnaqueur a proposé à notre compatriote un projet de livraisons des produits cosmétiques via DHL.En premier lieu, il lui avait escroqué un montant de deux cent mille francs CFA puis un autre montant et un autre montant pour les frais des douanes et du dossier pour le colis avant de disparaître et de supprimer tous ses contacts. Zéyd après plusieurs allers et venus entre Kaedi et Nouakchott dans l’attente d’un colis qui ne viendra jamais finit par se résoudre et comprendre qu’il a été arnaqué et s’en remet à Allah ! Maintenant, Zéyd est contraint de vendre quelques objets de valeurs pour rembourser les prêts qu’il avait contractés pour son projet…

Le cas de Zéyd doit enseigner et surtout nous remmener à la raison que bien mal acquis ne profite jamais !

Prudence ,il y a tout sur les réseaux sociaux et surtout attention au 229 nous dit Zéyd. 229 sont l’indicatif du Bénin selon notre compatriote…