Archives et sites nucléaires : Nouveaux engagements de la France envers l’Algérie

La lune de miel entre l’Algérie et la France se prolonge. Les relations entre les deux pays sont en nette amélioration. Les responsables multiplient les annonces positives dans le sens de l’apaisement. C’est ainsi que l’axe Paris-Alger se construit. Cependant, certaines questions liées à la mémoire restent toujours en suspense et risquent d’empoisonner ces relations à chaque occasion. Pour désamorcer ces crises « latentes », la France a annoncé des décisions qui ne peuvent que réjouir l’Algérie.

En effet, la France s’est engagée à accélérer le processus de remise des archives de l’époque coloniale à l’Algérie. Elle s’engage également à nettoyer les sites d’essais nucléaires qu’elle a menés dans le désert au cours des années soixante du siècle dernier. L’annonce a été faite par le ministère algérien des Affaires étrangères, à l’issue d’une réunion tenue le 25 janvier à Alger. Cette réunion a eu lieu entre les représentants des deux pays, dans le cadre des commissions de la neuvième session du dialogue politique entre Alger et Paris.

Cette réunion a été présidée par les « secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères d’Algérie et de France, Ammar Belani et Anne-Marie Descôtes, avec la participation de représentants de plusieurs secteurs des deux pays », a annoncé le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Elle va servir, notamment, à préparer la prochaine visite du chef de l’État algérien Abdelmadjid Tebboune à Paris en mai prochain, à l’invitation de son homologue français Emmanuel Macron.

Ainsi, donc, « la partie française s’est engagée à accélérer le processus de restauration des archives (de la période coloniale) et à traiter les sites d’essais nucléaires qui doivent être purgés des radiations », affirme le communiqué.

Il faut dire que ce geste va dans le sens de l’amélioration des relations bilatérales. Il vise également à équilibrer les choses suite aux déclarations du président français Emmanuel Macron, qui refuse de demander pardon aux Algériens en ce qui concerne la période coloniale. Il faut aussi rappeler que la France a décidé d’ouvrir l’accès aux archives relatives aux disparus de la guerre d’Algérie, dans un arrêté paru au Journal officiel du dimanche 12 avril 2020. Cette ouverture devait permettre de savoir davantage sur cette guerre (1954-1962) qui a fait beaucoup de martyrs. L’arrêté prévoit la libre communication de dossiers sur les disparus de la guerre d’Algérie conservés aux Archives nationales, ces dossiers proviennent de la « commission de sauvegarde des droits et libertés individuelles »,avait précise l’arrêté.

Source: observalgerie