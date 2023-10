Arabie Saoudite rejette l’évacuation de Gaza et condamne les bombardements – Communiqué officiel

L’Arabie saoudite a déclaré qu’elle rejette fermement l’évacuation de la population de Gaza, condamnant les attaques contre des civils sans défense. C’est la critique la plus sévère émise par l’Arabie saoudite à l’égard d’Israël depuis l’attaque du Hamas. Le ministère saoudien des Affaires étrangères a publié un communiqué exprimant le rejet catégorique de tout déplacement forcé des Palestiniens de Gaza et condamnant les bombardements sur les civils. Parallèlement, des milliers de Palestiniens ont fui les rues dévastées de Gaza, cherchant refuge plus au sud après avoir reçu l’ordre de l’armée israélienne d’évacuer le nord du territoire en prévision d’une offensive terrestre. Cette déclaration saoudienne est intervenue alors que le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, se rendait à Ryad dans le cadre d’une tournée régionale. Les récentes attaques du Hamas depuis Gaza et les représailles d’Israël ont mis à mal les efforts de rapprochement entre Israël et l’Arabie saoudite, entrepris par l’administration américaine de Joe Biden. Ryad, qui ne reconnaît pas Israël, a également publié plusieurs communiqués cette semaine en soutien aux Palestiniens. Le ministère des Affaires étrangères a également appelé la communauté internationale à agir rapidement pour mettre fin à toute escalade militaire contre les civils, prévenir une catastrophe humanitaire et fournir l’aide nécessaire aux habitants de Gaza.

nouvelles-du-monde.com