Après un mois en mer, 37 Sénégalais survivants d’une tentative meurtrière de migration vers l’Espagne rentrent chez eux…

Associated Press

Les autorités sénégalaises affirment que 37 migrants qui ont survécu après avoir été secourus au large du Cap-Vert alors qu’ils tentaient de rejoindre les îles Canaries espagnoles ont été rapatriés chez eux.

Les îles Canaries espagnoles le 10 juillet mais n’ont jamais atteint leur destination. La semaine dernière, 38 personnes ont été secourues par un bateau de pêche espagnol et emmenées au Cap-Vert avant d’être renvoyées au Sénégal.

Les autorités sénégalaises affirment que 37 hommes, dont cinq mineurs et un citoyen de la Guinée-Bissau voisine, ont été rapatriés lundi de l’île de Sal au Cap-Vert par avion militaire. Certains ont été vus par des journalistes d’Associated Press transportés dans des ambulances à leur atterrissage à l’aéroport de Dakar, la capitale du Sénégal. Un survivant reste hospitalisé à Praia, la capitale du Cap-Vert, selon la Croix-Rouge locale.

La route migratoire de l’Afrique de l’Ouest vers l’Espagne est l’une des plus dangereuses au monde, mais le nombre de migrants quittant le Sénégal à bord de bateaux en bois branlants a augmenté au cours de l’année écoulée. Les bateaux tentent d’atteindre les îles Canaries espagnoles, un archipel au large de la côte nord-ouest de l’Afrique qui sert de tremplin vers l’Europe continentale.

Au cours des six premiers mois de 2023, près de 800 personnes sont mortes ou ont disparu dans l’Atlantique en tentant d’atteindre les îles Canaries, selon l’organisation espagnole de défense des droits Walking Borders.