Départ de migrants sénégalais en Europe : c’est la région la plus touchée.

L’OIM, à travers l’outil de Suivi des flux de populations (Flow Monitoring) de la Matrice de suivi des déplacements DTM (Displacement Tracking Matrix), récolte des données à des points d’entrée, de sortie et de transit clés, afin de mieux comprendre les mouvements de populations à travers l’Afrique de l’Ouest et du Centre.

Depuis 2017, plusieurs points de suivi des flux de populations (FMP) ont été progressivement installés dans d’importantes localités du Sénégal pour faire le suivi des flux migratoires dans le pays.

Après un arrêt des activités entre avril 2021 et mai 2022 marqué par la fermeture des points existants, la collecte de données a repris avec l’ouverture d’un nouveau site à Rosso (Sénégal), permettant de faire le suivi des dynamiques migratoires depuis le nord du Sénégal, zone de passage de la route méditerranéenne occidentale, et des mouvements entre le Sénégal et la Mauritanie.​

Mouvements vers les Îles Canaries (Juillet — Août 2022)

Depuis 2019, un nombre croissant de personnes empruntent la Route Atlantique Ouest Africaine (WAAR). Cette route migratoire, qui avait été particulièrement active en 2006, est redevenue une route fréquemment empruntée par les migrants. C’est ainsi qu’en 2019, 2 687 migrants sont arrivés aux îles Canaries. Ce chiffre, qui avait atteint 23 023 personnes en 2020 a connu une baisse sensible de 4,1 pour cent en 2021, soit 22 316 personnes (Source : Ministère de l’intérieur Espagnol – 2021). Les migrants quittent généralement les côtes du Maroc ou de la Mauritanie vers les îles Canaries. Cependant, les départs sont souvent préparés depuis les côtes du Sénégal et le voyage vers les îles Canaries comprend souvent plusieurs étapes intermédiaires.

Depuis octobre 2020, l’OIM réalise un monitoring des principaux lieux de départ de bateaux en direction des Îles Canaries (Espagne). Ce rapport présente les principales données collectées, la méthodologie employée et les autres évènements identifiés par les enquêteurs le long des côtes sénégalaises.

Entre janvier et août 2022, 10 637 migrants sont arrivés de manière irrégulière dans les îles Canaries. A l’inverse, au cours de la même période en 2021, on dénombrait 9 255 arrivées. Ceci représente une augmentation de 15 pour cent (Source : Ministère de l’intérieur Espagnol).

Les départs ou préparation à partir du Sénégal sont souvent organisés les jours de grandes fêtes, d’après le rapport. Lequel précise que les régions les plus touchées sont Saint-Louis, Thiès (Mbour) et Fatick.

