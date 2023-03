Appui électoral Kofo Sugande ou Le choix du peuple

Ce mardi, l’hôtel Azalaï de Nouakchott a abrité le lancement officiel du programme d’appui électoral de Kofo Sugande « The People’s Choice », financé par le gouvernement américain à travers le programme USAID et parrainé par l’International Republic Institute (IRI) et la Banque mondiale et la fondation mondiale pour les systèmes électoraux.

L’événement s’est déroulé en présence de M. Dah Ould Abdel Jelil, Président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Cette réunion visait à lancer officiellement les activités du programme et à les présenter aux plus hautes autorités du pays, au corps diplomatique, aux organisations internationales, aux organisations de la société civile et aux partis politiques afin d’assurer une coopération plus large entre toutes les parties.

Les objectifs généraux dudit programme d’appui se résument dans le renforcement des capacités des parties concernées, notamment la population, les médias, la société civile, les partis politiques et le gouvernement, ainsi qu’à soutenir les libertés politiques en vue d’ancrer le processus démocratique, d’impulser la participation de la population au processus des élections politiques et de lever les obstacles économiques, législatifs et politiques.

Ils ont pour but, également de faciliter l’accès au développement des mécanismes chargés du contrôle pour une gouvernance plus efficace au sein l’État, par la population et la société civile et menant vers la promotion de la légitimité électorale grâce à une administration électorale transparente pour poursuivre le processus électoral libre.

Le président de la CENI a remercié de son côté les participants et les contributeurs à ce projet, en particulier le gouvernement des États-Unis d’Amérique et ses organisations d’assistance, représentées par l’Ambassade des Etats-Unis en Mauritanie, appréciant aussi l’importance dudit soutien pour la réussite du processus électoral dans notre pays.

Le slogan de ce projet, Kofo Sugande, “le choix du peuple”, est l’un des objectifs que la Commission ambitionne de concrétiser sur le terrain, a-t-il ajouté.

« Ce programme est le fruit d’efforts considérables déployés par l’État mauritanien pour créer un climat de paix et d’unité autour des prochaines élections législatives, régionales et municipales de 2023, a affirmé à cette occasion le chef du projet d’appui électoral, Kofo Sugande, « le choix du peuple », M Aboudou H. Berthé.

Il a ajouté que le programme d’appui électoral facilitera les mécanismes de responsabilisation et de suivi pour des élections transparentes, libres et justes, a-t-il ajouté, disant qu’il ne ménagera aucun effort pour l’atteinte dudit projet de ses objectifs spécifiques, notamment en travaillant côte à côte et en toute impartialité avec toutes les parties prenantes pour sa réussite, appelant chacun à s’impliquer pour cette fin.

Le gouvernement des Etats Unis est fermement engagé à soutenir le processus démocratique en Mauritanie, a affirmé quant à elle, l’ambassadrice des Etats-Unis en Mauritanie, SEM Cynthia Kirscht, louant les grands efforts déployés par les autorités mauritaniennes et la Commission électorale nationale indépendante pour organiser les élections de 2023 dans les meilleures conditions.

Elle a ajouté que programme d’appui électoral objet de la présente rencontre et financé par le gouvernement des États-Unis à travers le programme de l’USAID et avec l’appui technique et la mise en œuvre de l’Institut républicain international et de la Fondation mondiale pour les systèmes électoraux, vise à soutenir la Mauritanie dans ses efforts pour s’engager dans un processus démocratique stable et solide, à travers la mise en œuvre de réformes qui élargiraient le cercle de la participation politique.

« Il s’agit, notamment, d’encourageant et de soutenir la participation des femmes, des jeunes, des personnes ayant des besoins spéciaux et de certaines composantes sociales marginalisées aux prochaines élections », poursuit-elle.

Des responsables centraux du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, de la CENI et des acteurs d’organisations de la société civile ont pris part à cette rencontre.

Avec AMI