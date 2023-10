Appel aux chefs d’états africains et arabes !

Chers amis, compatriotes et leaders africains et arabes,

Aujourd’hui, je me tiens devant vous pour parler d’une crise humanitaire qui secoue notre conscience collective : le conflit israélo-palestinien. Je vous implore de faire entendre notre voix et de vous opposer fermement à la haine d’Israël envers le peuple palestinien.

La souffrance infligée au peuple palestinien est déchirante. Nous assistons à des massacres sans précédent, où des bébés, des enfants et des personnes âgées perdent la vie de manière inhumaine. Il est temps de mettre un terme à cette violence insensée qui laisse des familles dévastées et des communautés brisées.

En tant que dirigeants africains et arabes, vous avez le devoir d’agir dans l’intérêt de la justice et de la paix. Vous ne pouvez pas rester silencieux face à ces atrocités. Vous devez appeler à un bloc uni pour mettre un terme à ces massacres envers le peuple palestinien.

Les valeurs de l’humanité et de la compassion transcendent les frontières, les religions et les origines. Vous ne pouviez pas permettre à la haine et à la violence de triompher. Chers chefs d’états vous devez vous lever ensemble, main dans la main, et dire haut et fort : cela suffit.

Je vous appelle à utiliser votre influence, votre pouvoir et votre voix pour faire pression sur Israël et le pousser à respecter les droits fondamentaux du peuple palestinien.

Mobilisez vos ressources diplomatiques, engagez-vous dans le dialogue et exigez des solutions pacifiques et durables.

Ensemble, vous pouvez faire la différence. Vous pouvez défendre les droits des plus vulnérables et aider à mettre fin à cette spirale de violence et de souffrance. C’est maintenant le moment d’agir. Nos frères et sœurs palestiniens ont besoin de nous.

En conclusion, je lance un appel vibrant à tous les chefs africains et arabes présents ici aujourd’hui. Unissons nos forces, mettons de côté nos différences et faisons preuve de solidarité envers le peuple palestinien. Ensemble, nous pouvons contribuer à la construction d’un monde où la paix, la justice et la dignité sont les valeurs fondamentales.

Je vous remercie.

Abdoulaziz DEME

Paris le 18 Octobre 2023