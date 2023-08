Appel à l’unité nationale ! Par Abdoulaziz DEME

Mes Chers Concitoyens mauritaniens,

Aujourd’hui, je m’adresse à vous dans une période cruciale de notre pays où il est plus important que jamais de renforcer les liens qui nous unissent en tant que nation. La Mauritanie est un pays riche en diversité culturelle, ethnique et religieuse, et c’est cette diversité qui fait notre force.

Cependant, nous ne pouvons pas ignorer les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que nation. Nous avons connu des périodes de discordes et de tensions qui ont entravé notre développement et notre progrès.

L’éducation

Il est temps pour nous de mettre de côté nos différences et de travailler ensemble pour construire un avenir meilleur pour tous les Mauritaniens.

L’unité nationale n’est pas simplement une idée abstraite, c’est un concept qui doit être incarné dans nos actions quotidiennes. Cela signifie respecter les droits de chaque individu, quelque soit sa langue, son ethnie ou son origine. Cela signifie promouvoir l’égalité des chances pour tous, quel que soit son lieu de résidence, son statut social ou économique.

Ensemble, nous pouvons combattre l’ignorance et les stéréotypes qui divisent notre société. L’éducation est la clé pour renforcer notre unité. Nous devons accorder une attention particulière à l’éducation de nos jeunes, en leur inculquant les valeurs de tolérance, de respect mutuel et de compréhension.

Justice sociale

De même, nous devons encourager le dialogue et la communication entre les différentes communautés mauritaniennes. Il est à travers l’échange d’idées et la confrontation pacifique des opinions que nous pourrons bâtir un consensus solide pour l’avenir de notre nation.

Enfin, je souhaite souligner l’importance de la justice sociale et de l’inclusion. Nous devons garantir que tous les Mauritaniens aient accès à des services de base de qualité, tels que l’éducation, la santé et l’emploi. Personne ne doit être laissé pour compte.

Mes Chers Compatriotes, nous avons devant nous un avenir prometteur, riche de potentialités et d’opportunités. En travaillant main dans la main, en mettant de côté nos différences et en célébrant notre diversité, nous pouvons faire de notre pays un exemple d’unité et de prospérité.

Rappelons-nous que nous sommes avant tout Mauritanien, avec une histoire commune et des aspirations partagées. Investissons dans notre nation, aimons notre patrie, et construisons ensemble un avenir où la solidarité et la fraternité seront les piliers de notre succès.

Je vous remercie, mes chers compatriotes, pour votre engagement envers notre unité nationale. Que Dieu bénisse la Mauritanie et guide nos pas vers un avenir meilleur.

Vive la Mauritanie, vive l’unité nationale !

Abdoulaziz DEME

Le 30 août 2023