ANSADE: Annuaire statistiques 2021 en Mauritanie

ANSADE: Annuaire statistiques 2021

L’Agence nationale de la statistique et de l’analyse démographique et économique (ANSADE) a élaboré cet annuaire des statistiques économiques 2022 pour remplir sa mission. L’annuaire statistique de la Mauritanie est une publication annuelle complète qui fournit des informations statistiques sur les principaux indicateurs économiques et démographiques du pays. L’objectif de cette publication est de permettre une meilleure compréhension de la situation socio-économique du pays.

Comme vous pouvez l’apprécier, l’édition 2022 est le résultat d’importants efforts consentis par nos services pour améliorer la qualité des données publiées. L’ANSADE estime que l’effort réalisé à travers cette publication sera d’une grande utilité pour le Gouvernement, les organisations internationales, les bailleurs de fonds, les autres acteurs du développement, les chercheurs ainsi les utilisateurs en général.

Bonne lecture à tous .

Source: Moctar Bellamech, analyste

Chef service synthèse et compte économique