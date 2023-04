Analyse : Pistes sur l’état-civil en Mauritanie.

Notre pays la Mauritanie pourrais dans les années à venir lancer une évaluation de son système d’enregistrement à l’état-civil. Dans le pays, des enfants mauritaniens de moins de cinq ans ne sont pas enregistrés.

Impossible pour eux d’aller à l’école, de prouver une filiation pour un héritage par exemple. Des registres d’état civil complets représenteraient aussi une source fiable pour des statistiques nationales en Mauritanie.

Déclaration d’une naissance, d’un mariage, inscription sur un livret de famille ou déclaration d’un décès, autant d’événements de la vie qui doivent être consignés à l’état-civil.

L’inscription dans le livret de famille, c’est très important pour faciliter tout acte administratif. Au cas où un individu meurs, on ne sait jamais, c’est le premier document qui atteste qu’il est le fils de …

Mais souvent, les parents ne réalisent pas l’importance des procédures. D’un autre côté, les autorités manquent de personnel formé et de matériel, les archives papiers sont abîmées et éparpillées dans plusieurs institutions chez nous en Mauritanie et il faut qu’ont passe au numérique et a la dématérialisation des documents.

Il faut donc réformer le système avec le ministre de l’Intérieur « Il y a trop de ministères qui interviennent dans ce système d’état-civil. Dans un premier temps, il faut une meilleure coordination. La deuxième chose, c’est qu’il faut procéder à la réforme des textes qui sont en vigueur actuellement, qui datent malheureusement de la colonisation.

Le comité d’évaluation de l’état-civil, s’il existe, devrait faire ses propositions d’amélioration d’ici quatre ou 6 mois avant les présidentielles de 2024.

Pistes pour l’emploi !

La Mauritanie, aujourd’hui, à l’image du reste du monde est confrontée à la problématique de l’emploi des jeunes.

Dans les pays voisins à faible revenu, cette problématique est à apprécier beaucoup plus par la qualité de l’emploi tenu que par le chômage au sens du BIT, qui reste singulièrement faible à cause de l’inexistence d’allocation de chômage.

En l’absence de stratégie correspondante, ce document a pour objet d’alimenter la reflexion sur le soutien à l’emploi des jeunes en Mauritanie.

Quelques clés !

La première partie de cette contribution rappelle en quoi la démographie peut s’avérer être une menace en Mauritanie en cas de faible capacité de résorption par l’économie du chômage : pour le cas de notre pays la Mauritanie, plus précisement, avec une croissance démographique annuelle de 2,8%, la population Mauritanienne est amenée à doubler tous les 25,1 ans.

La deuxième partie que nous rapportons la situation sur le marché du travail et que nous révèlevons que chez les jeunes Mauritaniens âgés de 15 ans et plus, les jeunes de 15-24 ans sont relativement les plus nombreux à être sans emploi.

Pistes de la promotion des cadres de la diaspora mauritanienne en France et en Europe :

La formulation d’une politique d’engagement inclusif et durable de la diaspora dans le cadre d’un plan quinquennal de développement national. La diaspora mauritanienne est relativement peu nombreuse, concentrée en France, avec un fort pourcentage de femmes et de nombreuses personnes exerçant des professions hautement qualifiées.

Cette demande correspond à la reconnaissance croissante du rôle que la diaspora peut jouer dans le développement de notre pays d’origine, comme en témoigne l’inclusion d’objectifs liés à la diaspora dans le Programme du président Mohamed ould cheikh Ghazouani 2030 et par l’engagement du gouvernement et des membres et associations de la diaspora qui cherchent à renforcer ce lien en facilitant les investissements et le transfert des connaissances.

Depuis lors, une série d’activités a eu lieu, parmi lesquelles plusieurs consultations au niveau national entre divers ministères et avec la diaspora mauritanienne, et la participation du secteur privé, de la société civile et de toutes les parties prenantes concernées. Cette politique est liée au Programme 2030 pour le développement durable ainsi qu’aux plans de développement national en cours.

Les thématiques et les axes dans la Politique nationale en Mauritanie

La politique qui doit être présentée aujourd’hui doit s’articuler autour de cinq axes qui décrivent comment les Mauritaniens de la diaspora à l’étranger peuvent contribuer au développement national :

Le premier axe décrira la responsabilité du gouvernement à l’égard de ses citoyens à l’étranger et la manière dont il entend les soutenir et les protéger à tous les stades du cycle migratoire.

Le deuxième axe décrira les différents moyens par lesquels la diaspora mauritanienne peut contribuer au développement national, en reconnaissant le capital social, culturel, technique, économique et financier de la diaspora et les mesures à mettre en place pour faciliter l’investissement, l’entrepreneuriat, l’emploi et les affinités culturelles.

Le troisième axe stimulera a notre avis que le Gouvernement devra mettre en place plusieurs mesures pour améliorer la base de connaissances sur la diaspora mauritanienne allant au-delà d’un simple exercice de » cartographie » des nombres, des pays de résidence et des compétences vers une compréhension plus large de leurs besoins et aspirations, en vue de les intégrer dans l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes.

Le quatrième axe précisera les droits des citoyens à l’étranger de jouir et de participer à la vie politique du pays.

Le cinquième axe visera à renforcer le partenariat stratégique et la coopération sur l’engagement des diasporas aux niveaux national, bilatéral et international en coordonnant les agences et les départements qui s’occupent des questions relatives aux diasporas dans des actions communes et enfin pour finir la création d’un délégué interministériel de la diaspora mauritanienne en France et en Europe.

Conclusion

L’État mauritanien reconnaît que la Diaspora mauritanienne en France et en Europe est un acteur important dans le développement socio-économique de notre pays la Mauritanie.

Le pays est engagé depuis l’arrivée du président Mohamed ould cheikh Ghazouani dans un processus menant à l’émergence. Dans cet effort, l’engagement de tous est primordial pour obtenir des résultats significatifs. En effet, les défis sont nombreux, pour ne citer que la relance de l’économie nationale, la promotion du secteur privé et de la solidarité et le rayonnement culturel de la Mauritanie.

Le président de la République a mis au cœur de ses priorités la mobilisation de la diaspora. Dans ce cadre, les Mauritaniens et les mauritaniennes des toutes composantes confondues sont des citoyens à part entière, bénéficiant du droit de vote et travaillant en symbiose avec leurs compatriotes au pays.

Paris le 11 avril 2023

Abdoulaziz DEME

#AD