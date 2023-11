Analyse : Les Houthis déclarent la guerre à Israël, mais leur véritable objectif est ailleurs.

Alors que les offensives israéliennes contre Gaza se poursuivent sans relâche, les combattants du Hamas ne recevant qu’un modeste soutien armé du Hezbollah basé au Liban, un partenaire différent, pas tout à fait inattendu, est intervenu pour aider le groupe militant palestinien.

Il y a quelques jours à peine, j’avais prédit que l’interception par la marine américaine de tous les missiles tirés par les Houthis yéménites sur Israël les découragerait de gaspiller leurs missiles à l’avenir.

Mardi, j’ai eu tort lorsque les Houthis ont de nouveau tiré des missiles de croisière et des drones sur Israël. Ils n’ont en aucun cas eu la chance d’atteindre quoi que ce soit : à plus de 2 000 km (1 240 miles), Israël se trouve à la limite même des missiles à portée maximale du Yémen.

Et pour se rapprocher d’Israël, Les missiles des Houthis devraient d’abord échapper aux navires de la marine américaine patrouillant dans la zone qui pourraient les abattre, puis aux corvettes de missiles de la marine israélienne stationnées dans la mer Rouge.

Les Houthis doivent être conscients des mesures restrictives appliquées à leur matériel et savoir que même si quelques-uns se faufilaient, ils ne pourraient infliger que des dégâts allégoriques à leurs cibles israéliennes.

Alors pourquoi s’embêter ?

La réponse est simple : en lançant des missiles de croisière, ils ne mènent pas une guerre militaire, mais plutôt une guerre politique. Et la véritable cible n’est pas Israël, mais le principal auteur des Houthis, l’Arabie Saoudite.

Pour comprendre cela, il est impératif de revenir sur l’histoire du Yémen et sur les rivalités dans la région du Golfe Arabique.

Le Yémen a connu une guerre civile en 1962 qui a mis fin à des siècles de règne des cheikhs de la secte chiite Zaydi. Cela a profondément changé le pays. Les hauts plateaux du nord, à majorité chiite, ont déclaré la République pro-occidentale du Yémen du Nord ; leurs compatriotes sunnites du sud se sont alignés sur le bloc communiste de l’Est sous le nom de République démocratique populaire du Yémen.

Avance rapide à travers plusieurs guerres civiles, unifications et nouvelles divisions et, en 1990, il y avait une désunion majeure entre le Yémen alors uni et la majeure partie du monde arabe. Le Yémen a résisté à l’intervention de pays non arabes visant à chasser les forces irakiennes du Koweït depuis que le président Saddam Hussein a envahi le plus petit voisin de l’Irak.

L’Arabie saoudite, qui soutient l’intervention militaire américaine, a riposté en expulsant du royaume près d’un million de travailleurs yéménites. Pour le Yémen, alors pays pauvre, cela impliquait des complications économiques accessoires.

Pendant ce temps, une rivalité de longue date pour l’influence au Moyen-Orient entre l’Arabie Saoudite et l’Iran a ouvert une nouvelle étape au Yémen, où une révolution à grande échelle a éclaté en 2014. Les deux puissances sont intervenues dans le conflit : Riyad a trouvé, envoyant une coalition arabo-africaine lâche ; L’Iran n’envoie pas ses propres troupes, mais soutient pleinement les Houthis. Près de 100 000 enfants sont morts de faim parmi les 400 000 qui ont perdu la vie à cause des combats ou de la faim dans une guerre qui s’est révélée être l’un des conflits civils les plus sanglants du 21e siècle.

Ce différend ne s’est pas complètement apaisé depuis l’année précédente, sauf que le Yémen compte actuellement deux « administrations d’État » concurrentes, dont aucune ne gouverne pleinement le pays.

L’un d’entre eux est le gouvernement de libération nationale soutenu par l’Iran, basé dans la capitale Sanaa, qui gouverne la majeure partie du territoire. L’autre « gouvernement » est provisoirement installé dans le port méridional d’Aden, mais ses membres passent leurs journées à Riyad, insistant actuellement sur le fait qu’ils sont les seuls dirigeants légitimes.

De manière quelque peu surprenante, en mars de cette année, Riyad et Téhéran ont répondu aux efforts de médiation sino-irakiens et rétabli leurs relations diplomatiques après sept ans. Il est probable que les deux parties souhaitaient apaiser les tensions au Yémen, ne serait-ce que pour utiliser les secours pour poursuivre leurs autres intérêts stratégiques. L’Arabie saoudite avait un énorme projet de normalisation des relations avec Israël.

Dans ce contexte, l’offensive du Hamas du 7 octobre contre le sud d’Israël a été un bouleversement désagréable pour l’Arabie Saoudite. Quelques jours plus tard, elle aurait déclaré aux États-Unis qu’elle suspendait les projets d’accord avec Israël que Washington tentait de négocier.

Alors que Gaza était attaquée, le seul soutien armé aux Palestiniens, limité et timide, provenait du Hezbollah, mandataire de l’Iran. Le lancement du missile Houthi le 19 octobre semble être un cas isolé. Mais les salves répétées et plus importantes du début de la semaine, bien que totalement inefficaces, suggèrent potentiellement une tendance : un autre groupe soutenu par l’Iran se joint au combat palestinien.

Dans le même temps, la Maison Blanche a déclaré cette semaine que « les Arabes saoudiens ont exprimé leur préférence pour continuer » à travailler sur un accord de normalisation avec Israël. L’Arabie saoudite n’a pas confirmé la déclaration de la Maison Blanche.

Et pourtant, s’il y a une part de vérité dans ce que dit la Maison Blanche, les récents lancements de missiles par les Houthis ont rendu plus difficile que jamais la concrétisation de ce projet.

