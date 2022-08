Analyse. La relation entre ulemas et politiciens

La relation entre ulemas et politiciens

.

Commentant la question du Sahara occidental dans une émission télévisée à laquelle il a participé dans son Maroc natal, Ahmed Raissouni, président de la Fédération mondiale des savants musulmans, a déclaré : « Le Maroc doit retourner à ses frontières avant l’invasion européenne », a-t-il déclaré.

Il a dit que les Marocains devraient marcher vers la ville de Tindouf à l’intérieur du Sahara occidental et des frontières algériennes, et « faire le djihad avec des vies et du matériel » pour cette cause, et faire ce que le roi du Maroc a ordonné.

Lorsque les propos de Raisuni ont suscité des réactions en Algérie et en Mauritanie, la relation entre ulema et politique a été débattue. « La question s’est posée : les représentants de l’Union mondiale des savants musulmans, qui prétendent avoir un message universel sur l’islam, doivent-ils prendre la parole et exprimer leurs points de vue sur une question politique aussi sensible ?

L’union mondiale des savants musulmans a été fondée en 2004 à Doha, la capitale du Qatar, sous la présidence de l’éminent érudit égyptien Youssef Al-Qaradhawi.

Les récents propos de Raissuni, qui a été élu président après al-Qaradhawi lors de la conférence d’Istanbul en novembre 2018, ont également provoqué des troubles au sein de l’union mondiale des savants musulmans, qui comprend des dizaines de savants de pays islamiques dont l’Algérie et la Mauritanie.

Le secrétaire général , Al Qara Dagi, a déclaré que les paroles de Raisuni étaient ses « opinions personnelles » et n’étaient pas contraignantes. En réponse, Raissuni a déclaré avoir été « incompris » et a défendu l’unité et l’intégrité musulmanes, attirant l’attention sur le fait que de nouvelles divisions surgiraient si le Sahara occidental quittait le Maroc.

Les relations entre l’Algérie et le Maroc ont longtemps été tendues en raison du fait que le Sahara Occidental est effectivement sous souveraineté marocaine, mais l’Algérie a annoncé en août dernier qu’elle mettait fin aux relations diplomatiques avec le Maroc.

Le Maroc accuse l’Algérie de soutenir le front séparatiste Polisario au Sahara occidental, tandis que l’Algérie accuse le Maroc de soutenir le mouvement séparatiste kabyle algérien.

Bref, depuis le depart espagnol en 1976, le Sahara Occidental n’a toujours pas trouvé de statut juridique définitif et, pour le Maroc, c’est un enjeu national lié à l’intégrité territoriale.

La relation entre religion et politique n’est donc pas nouvelle.

Il existe un comité de grands érudits qui soutiennent la politique saoudienne. Dans certains autres pays, Khomeiny a encore ses partisans.

Les Emirats Arabes Unis (EAU) ont aussi constitué une sphère religieuse en finançant des imams à travers le monde islamique. L’Union mondiale des savants musulmans, fondée sous la direction de Yusuf Al-Qaradawi, semble être une organisation relativement « supranationale », bien que pas entièrement indépendante de la politique qatarienne.

Ce qui est certain, c’est que le leadership charismatique des érudits égyptiens a joué un rôle dans la formation de cette image, tout comme l’identité des membres de la société.

Le successeur d’Al-Qaradhawi, Raissouni, a déclaré dans un récent communiqué que la coalition mondiale d’érudits musulmans n’avait pas réussi à défendre son image, arguant qu' »une organisation supranationale des oulémas est impossible dans le contexte actuel ».

Ahmed Ould Bettar