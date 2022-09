Amar Belani, la bête noire du Makhzen

Mohamed El Abassi revient sur l’article de la MAP mettant en vedette Amar Bellani, promu et installé dans ses fonctions de SG du MAE. Le nouveau diplomate chevronné est devenu la cible d’attaques honteuses, grossières et malheureuses de la part de certains médias que l’opinion publique a vite compris. Témoignage.

Par Mohamed El Abassi

Dans une réaction à un article de la Map qui aurait soudainement enfanté d’un « Maxpress » et sous la plume désinhibée par de substance inconnue, d’un certain Adil Zaari Jabiri, sur S.E.M. Amar Belani, l’envoyé spécial chargé de la question du Sahara Occidental et des pays du Maghreb, un diplomate d’une génération fièrement nourrie de principes, d’une conviction et d’une honnêteté intellectuelle qui ne se négocie, ni ne faiblit face aux assauts d’une survie éphémère de ses adversaires dans le pays voisin de l’Ouest.

Un témoignage de diplomate qui l’a côtoyé, voudrais mettre les points sur certaines des attaques honteusement impolies et malencontreuses d’une certaine presse « makhzénienne » qui n’a rien trouvé comme parade à l’Homme, au diplomate, ni à ses convictions, ni à sa plume que de s’attaquer à sa personne irréprochable, sa position officielle et sa carrière , d’une manière aussi pitoyable qu’un griffonnement de fillette mal éduquée au lieu de se muer dans un silence autrement plus sage et salvateur. Si sa plume fait mal, c’est parce qu’elle est trempée dans une encre de vérité indélébile qui fait atrocement mal a Makhzen ! L’homme qui est S.E.M. Amar Belani, un diplomate de carrière pleinement accompli comme l’est sa carrière diplomatique riche et authentique contrairement à celle, réductrice comme voudrait la présenter le chiffon « Maxpress » pour plaire au Makhzen, à ses sbires plumitifs et déplumés, ainsi que d’autres cercles faussement galonnés de la DSDE au service d’une cause perdue, car il défend une cause juste dont le triomphe est inexorable : la juste cause du peuple du Sahara occidental .

Le rappel à l’administration centrale de S.E.M Belani, obéit, en Algérie, à une alternance et à une rotation dans les postes diplomatiques et n’a jamais été une sanction comme l’est, en ce moment, le cas des diplomates marocains pris dans un scandale de mœurs en Colombie…. Une sorte d’anathème qui se répète sous les yeux du Makhzen, et à ses vues, dans l’enceinte embryonnaire et bâtarde d’une future représentation sioniste à Rabat….qu’en sera –t –il quand ce sera une ambassade avec tous les privilèges et l’immunité ?!

En Algérie, les diplomates ont une vie de ressourcement à chaque fois qu’ils sont chez eux pleinement imprégnés de la vie dans le terroir et non pas comme les sempiternels représentants d’une cause perdue qui sont collés à leurs postes, « ad-vitam eternal », à New York et ailleurs, complètement détachés des leurs et de leur peuple meurtri.

Que de frères diplomates marocains ai-je côtoyés dans ma carrière qui n’en pouvaient plus de supporter l’injustice et le népotisme d’un système léonin et inique qui n’avait de faveurs que pour ceux de la maison du Roi.

Quant à ceux issus de la plèbe, combien même intelligente et professionnelle, ils finissaient leurs carrières dans les placards et les sombres oubliettes ! Nous, diplomates algériens, nous nous nourrissons de notre sève populaire et nous nous abreuvons d’une République, nous sommes les enfants d’une révolution, pas d’une monarchie dictatoriale inégalitaire et abdicataire. Pensez à vos diplomates avant de vous attaquer aux nôtres !

