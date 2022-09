Amar Belani promu secrétaire général du ministère des AE

Amar Belani est le nouveau secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, apprend-on de bonnes sources.

Il remplace au poste Chakib Rachid Kaid. Selon nos sources, Belani ne devrait pas cumuler ses nouvelles fonctions avec celles d’Envoyé spécial chargé du Sahara occidental et des pays du Maghreb qu’il occupe depuis septembre 2021.

Amar Belani a une longue carrière de diplomate qu’il a entamée dans les années 1970, alternant les postes d’ambassadeur et de directeur au MAE.

Il a notamment occupé les fonctions de porte-parole et directeur de l’information du ministère des Affaires étrangères entre 2009 et 2014 et d’ambassadeur successivement auprès de la Pologne et Lituanie (1996-2000), de la Malaisie, Thaïlande et Philippines (2004-2009) et en Belgique (2014-2020), période pendant laquelle il a été parallèlement chef de mission auprès de l’Union européenne et représentant de l’Algérie auprès de l’OTAN.

A Bruxelles, il s’est distingué par son action en faveur de la cause sahraouie, infligeant plusieurs revers à la diplomatie marocaine.

Lorsqu’il a quitté le poste en septembre 2020, la presse marocaine avait jubilé, y voyant « une sanction terrible » qui risque de l’envoyer « au hrig » (le 360.ma).

Les médias marocains étaient allés vite en besogne en concluant que les diplomates remplacés à la même période, dont Belani, avaient été « sanctionnés » pour leur « inefficacité ».

Car, au moins s’agissant de Belani, il a été plus qu’actif dans la défense de la cause sahraouie et des intérêts de l’Algérie, jusqu’à se tailler la réputation de « bête noire du Maroc ».

Une année plus tard, en septembre 2021, il va rebondir à un poste qui le mettra encore plus en avant dans le dossier, celui d’Envoyé spécial chargé du Sahara occidental et des pays du Maghreb.

Il a été nommé à ce poste quelques jours après la décision de l’Algérie de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc, suite à une série de provocations de ce dernier, dont l’appel de son ambassadeur à l’ONU, Omar Hilale, à la partition du territoire algérien.

Si la nomination de Belani il y a une année comme Envoyé spécial, n’avait pas été bien accueillie au Maroc, sa promotion au poste de secrétaire général du ministère des affaires étrangères le sera sans doute encore moins.

