Amar Belani de retour au ministère des Affaires étrangères

Publié dans lexpressiondz.com | 00:00 | 11-09-2022

L’envoyé spécial pour les pays du Maghreb et le Sahara occidental a été nommé secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, annoncent des sources médiatiques. Il remplace au poste Chakib Rachid Kaid. Les mêmes sources rapportent que Amar Belani ne devrait pas cumuler ses nouvelles fonctions avec celles d’envoyé spécial chargé du Sahara occidental et des pays du Maghreb qu’il occupe depuis septembre 2021. Amar Belani, connu pour son engagement pour la cause sahraouie, a occupé plusieurs postes auparavant dont ceux de porte-parole du ministère des Affaires étrangères et d’ambassadeur à Bruxelles. Sa désignation dans sa nouvelle fonction apportera, à n’en pas douter, un plus à la diplomatie algérienne qui enregistre, ces dernières années, succès sur succès dans de nombreux dossiers régionaux et internationaux, confirmant sa souveraineté pleine et entière dans ses orientations. D’autres changements limités ont été opérés au sein du corps diplomatique, ajoutent les mêmes sources, augurant sans doute d’un mouvement plus large dans les jours et les semaines à venir.

lexpressiondz.com